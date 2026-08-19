Kopřivové hnojivo představuje mimořádně účinného pomocníka při domácím pěstování okurek

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Kopřivové hnojivo představuje mimořádně účinného pomocníka při domácím pěstování okurekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Okurky jsou jednou z nejčastěji pěstovaných plodin. Jsou chutné jak čerstvé, tak i zavařené a zkušenost říká, že jich nikdy není dost. Kvalitní a bohatou úrodu však nelze získat bez použití hnojiv. Těch je v současnosti na trhu nepřeberné množství, nicméně mnoho lidí nerado používá chemikálie pro ošetření potravin. Podle zkušených farmářů je ale velmi účinnou alternativou hnojivo připravené z kopřivy, která je jedním z nejúčinnějších organických hnojiv.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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