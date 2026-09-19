Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi. Od hokejové legendy prý nedostala ani korunu a všechno si vybudovala sama

Od Floridy k nálepce
Únor 2016. Média zveřejňují fotky blonďaté modelky po boku Jaromíra Jágra, společný život na Floridě, Audi Q5 na příjezdové cestě, slunce a luxus. Veřejnost si během týdnů složila vlastní příběh: mladá dívka, bohatý hokejista, jasná rovnice. Už v září téhož roku se pod články o Kopřivové hromadily komentáře s jedním slovem: zlatokopka. Nebylo to překvapení. Česká média mají pro partnerky slavných sportovců připravený šuplík už od roku 2011, kdy Blesk pořádal anketu „Volíme největší zlatokopku Česka“. Hokejista Radek Smoleňák o rok později v rozhovoru pro iSport otevřeně mluvil o ženách, které „každé léto krouží kolem hráčů“. Kopřivová do tohoto rámce zapadla dokonale, alespoň v očích veřejnosti.
Osm let stejné obrany
Co se ale snadno přehlédne: Kopřivová se proti téhle nálepce brání veřejně a konzistentně nejméně od června 2018. Tehdy v rozhovoru pro iDNES řekla, že poznámek na téma zlatokopka „užila víc než dost“ a že nechce být „povoláním přítelkyně“. O rok později, krátce po rozchodu s Jágrem, sepsala na Instagram Stories obšírnou obranu: e-shop měla prý ještě před seznámením s hokejistou, vlastní výdaje i cesty si platila sama, celý byznys si vybudovala bez cizí peněženky.
A pak se ozval sám Jágr. V červnu 2019 veřejně napsal, že Kopřivová byla „po většinu vztahu některými lidmi neprávem kritizovaná“. I člověk, z jehož údajných peněz měla žít, potvrdil, že veřejné soudy vůči ní byly nespravedlivé.
Podcast, kde padly poslední zábrany
18. září 2026 přišla nejpřímočařejší verze. V epizodě podcastu Na ostří růže, projektu Zorky Hejdové a bratrů Dubovických z Bachelora, Kopřivová řekla nahlas to, co dřív formulovala opatrně: od Jágra „nedostala ani korunu“ a žádné odstupné neexistuje.
Rozdíl oproti starším vyjádřením je v tónu. V roce 2019 volila respektující, téměř diplomatický jazyk: „Každý z nás už má svůj život, vyjadřovat se nechceme.“ Teď mluví o tom, jaké to je žít po boku „národního klenotu“, být neustále v pozadí, pod veřejným drobnohledem, s pocitem, že vlastní úspěchy nikdo nebere vážně. Říká, že ji to dodnes „dokáže trošku rozčílit“. Kritiku ale směřuje na společnost a mediální stereotypy, ne na Jágra samotného.
Pikantní je kontext. Otázky na její současný citový život pokládá mimo jiné Miroslav Dubovický, bývalý partner a otec její dcery Elly. Oba veřejně deklarují funkční každodenní komunikaci kvůli výchově, a právě tahle blízkost dává rozhovoru intimnější náboj. Kopřivová v podcastu přiznala, že jednou odpustila nevěru, ale vztah to nezachránilo. A přiznala i to, že sama jednou nevěrná byla.
Co z toho vyplývá, a co ne
Tvrdé důkazy v podobě smluv nebo účetních dokladů veřejně dohledatelné nejsou. Kopřivová svou verzi opírá o časovou stopu: kadeřnický salon v devatenácti, e-shop před Jágrem, konzistentní veřejná obrana od roku 2018. Podle nás je nejsilnějším argumentem právě ta konzistence, osm let říká totéž, jen pokaždé hlasitěji.
Zároveň je tu paradox, kterému se nevyhne. Každé veřejné vystoupení, v němž se vymezuje proti spojení s Jágrem, to spojení znovu aktivuje. Mediálně funguje právě jeho jméno v titulku. Podle eXtra.cz aktuálně tvoří pár s bývalým fotbalistou Lukášem Třešňákem, sama to ale veřejně nepotvrdila.
Kopřivová se deset let snaží přepsat vlastní veřejný životopis tak, aby se nečetl hlavně přes Jágra. Zatím je to maraton bez cílové pásky, ale běží ho pořád stejným směrem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta