Kopřiva byl bez formy a prohrával zápas za zápasem. V Číně ale předvedl takovou dominanci, že mu soupeř z TOP 50 skrečoval

První set trval 23 minut. Kopřiva v něm na vlastním podání ztratil jen čtyři míče a soupeře, který o týden dřív na Masters v Šanghaji porážel hráče ze světové špičky, nepustil do hry. Ve druhé sadě Kotovovi znovu prolomil servis a odskočil na 4:1. Rus skrečoval po zhruba 47 minutách za stavu 1:6, 1:4 ze svého pohledu. Důvod jeho odstoupení zatím nebyl upřesněn. Pro Kopřivu, který od konce června prohrál podle TenisPortálu dvanáct z patnácti zápasů, jde o první výsledek za dlouhou dobu, který stojí za řeč. Návrat formy to ovšem zatím nepotvrzuje.
Krize, která začala na trávě
Poslední vrchol přišel 25. června 2026 na Mallorce. Kopřiva tam na trávě porazil Damira Džumhura a Rudolfa Buseho a ve čtvrtfinále turnaje ATP 250 podlehl Ethanu Quinnovi až po třech setech 7:5, 5:7, 3:6. Tehdy to vypadalo jako nadějný letní start.
Od té doby se mu ale nedaří. Následovaly porážky ve Wimbledonu, v Umagu i v Kitzbühelu a výsledky se nezlepšily ani po přesunu na tvrdé povrchy v Asii. V Čcheng-tu ještě porazil Ťia Chua, pak ho ale vyřadil Denis Shapovalov. V kvalifikaci v Pekingu prohrál s Alexem Molčanem a 8. října v Šanghaji se Zizou Bergsem. Do Ťi-nanu tak přijel po třech prohrách v řadě.
Vlastní vysvětlení krize Kopřiva veřejně nenabídl. Výsledky ale nějakou stopu ukazují. Jeho profil ATP uvádí jako oblíbený povrch antuku a všech šest titulů z challengerů získal právě na ní. Podzimní asijská série se přitom hraje výhradně na betonu. Podle nás jde o kombinaci nevhodných povrchů, náročných losů a postupně ztracené jistoty v koncovkách. Zranění ani technický problém tu doložený není.
Favorit, který přijel rozehraný
Proti Kotovovi nešel Kopřiva do zápasu jako favorit. Rus je dnes až kolem 187. místa žebříčku, kariérně se ale dostal na 50. příčku. Na čínských betonech navíc v posledních týdnech hrál výborně. V Šanghaji prošel kvalifikací, porazil mimo jiné Aleksandara Vukice a Tallona Griekspoora a ve druhém kole hlavní soutěže Masters ho zastavil až Arthur Fils z elitní desítky. Předtím došel do semifinále challengeru v Šanghaji.
Sázkové kanceláře proto daly přednost jemu, přestože je Kopřiva v žebříčku o více než sto míst výš. Na kurtu to ale tak nevypadalo. Kopřiva má s Kotovem nově bilanci 2:0 a v jediném předchozím vzájemném zápase, v roce 2023 v Manámě, mu dovolil uhrát jen tři gamy.
Co skreč dokazuje a co ne
Ověřené jsou skóre a průběh zápasu. Kopřiva si první sadu vzal suverénně, podával bez potíží a ve druhém setu měl brejk k dobru. Do chvíle, kdy Kotov odstoupil, byl na kurtu jednoznačně lepší.
Neověřená zůstává příčina skreče. Ani pořadatelé, ani dostupné živé zdroje nesdělili, jestli Kotova zradilo tělo, nebo jestli při stavu 1:6, 1:4 prostě usoudil, že nemá smysl pokračovat. Na tom záleží. Kdyby šlo o zranění, které ho omezovalo od začátku, Kopřivova dominance by vypovídala méně. Kdyby se problém objevil až v průběhu, první set za 23 minut by byl čistým výkonem českého hráče.
Do pavouka se zapisují postup a body. Tenista po dlouhé sérii proher ale potřebuje hlavně odehrané zápasy a delší výměny pod tlakem. Těch mu zkrácený duel nabídl méně, než by mu dal dohraný třísetový zápas.
Smith jako skutečná zkouška
Turnaj v Ťi-nanu, který se hraje od 12. do 18. října v tamním olympijském sportovním centru, patří do kategorie Challenger 125. Na challenger má silné obsazení. Mezi nasazenými jsou Miomir Kecmanović, Marin Čilić, Martín Landaluce nebo Tomáš Macháč, kterému los jako šestému nasazenému přidělil do prvního kola Alexandra Müllera.
Podle bodovací tabulky Tennis Australia vypadá bodový zisk na turnaji této kategorie takto:
|Fáze
|Body ATP
|Osmifinále
|8
|Čtvrtfinále
|16
|Semifinále
|35
|Finále
|64
|Titul
|125
Osm bodů už má Kopřiva jisté. Kolik z nich se skutečně promítne do jeho postavení, závisí na tom, které výsledky se mu v žebříčku započítávají. Pro hráče, který je v pořadí ATP 68. a v živém žebříčku 66., to však může být důležitá pojistka. Ztratit místo v hlavních soutěžích velkých turnajů je snadné, vrátit se do nich je výrazně těžší.
V osmifinále narazí na Keegana Smithe. Američan je až 202. hráčem světa, v živém žebříčku 194. Kopřiva bude jasným favoritem, a to výraznějším, než byl v předchozím zápase Kotov. Smith ale přijede rozehraný. V prvním kole přetlačil Stefanose Sakellaridise 7:6, 3:6, 6:3, má za sebou sérii výher na challengerech a všechny tři své tituly získal na tvrdém povrchu. Na čínském betonu proto žebříčkový rozdíl nemusí rozhodnout.
Kam Kopřiva zamíří po Ťi-nanu, zatím jisté není. V dostupném seznamu přihlášených na challenger v Brestu, který začíná 26. října, jeho jméno chybí.
Kopřiva teď konečně má výsledek, o který se může opřít. Proti Smithovi ale nebude stačit jeden dobrý set a soupeřovo odstoupení. Bude muset zápas dohrát a vyhrát ho celý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář