Kopr v těžkém jílu se udusí a shnije za pár týdnů. Pomůže mu 25 kilo písku na každý metr záhonu, když přidáte i kompost

Že se kopru v zemi nedaří, pozná zahrádkář nejdřív na listech. Žloutnou, rostlina zakrní a někdy během pár týdnů úplně zkolabuje. Příčina je pod povrchem: kořeny v zamokřené jílovité půdě nemají přístup ke vzduchu. Britská Royal Horticultural Society řadí zamokření mezi nejčastější důvody, proč byliny v těžších půdách hynou.
Proč je kopr na zamokření citlivější než třeba máta
Po vydatném dešti se jemné částice jílu slepí, voda zaplní všechny póry a vzduch z půdy vytlačí. Kořeny pak doslova nedýchají. Bez kyslíku přestanou přijímat vodu i živiny, přestože jich mají kolem sebe dost, a rostlina vadne v mokré zemi. Když zamokření trvá déle, kořeny zčernají, začnou páchnout a rozpadnou se. Nejdřív se tedy zadusí a teprve potom hnijí.
Kopr to odnese hůř než máta, protože má kůlový kořen. Patří do čeledi miříkovitých spolu s petrželí, koriandrem a fenyklem. Všechny tyto rostliny potřebují hloubku a dobrý odtok vody, kopr ze všech nejvíc.
Potíže s tím mají hlavně zahrady na jílech, slínech a flyši, typicky na jižní a střední Moravě, v Hornomoravském úvalu a ve středních Čechách.
Jaký písek koupit, aby z jílu neudělal ještě tvrdší vrstvu
Do záhonu patří hrubý, praný a ostrý křemičitý písek. Jemný stavební písek s podílem prachu se nehodí a RHS mezi ním a zahradnickým ostrým pískem výslovně rozlišuje. Oregon State University Extension navíc varuje, že samotný písek bez organické hmoty může v těžkém jílu vytvořit nepropustnou vrstvu a situaci zhoršit.
Základní dávka je jeden pytel o hmotnosti 25 kilogramů na metr čtvereční. V OBI stojí zhruba 229 Kč, v Hornbachu podobně. Zapravený do horní vrstvy zvýší podíl hrubších částic a otevře póry, kudy může do půdy proudit vzduch a odtékat voda. Hlavně ale zjemní seťové lože, ve kterém drobná semena kopru snáz vyklíčí. Na lehce těžké půdě taková dávka obstojí jako rychlá jarní úprava. Na hutném jílu zlepší povrch, celou kořenovou zónu do hloubky ale nepromění.
K písku proto patří dobře zetlelý kompost. Zlepšuje strukturu půdy, podporuje její biologickou aktivitu a pomáhá jí držet živiny. Písek se postará o fyzikální stav záhonu, kompost o chemii a půdní život.
Od března do poloviny léta: plán výsevu na upraveném záhonu
Kopr se v Česku vysévá přímo ven od března, jakmile se půda drobí a nelepí na nářadí. Pro dubnový výsev je dobré záhon připravit ve druhé polovině března. Oprava v květnu nebo červnu ještě smysl má, protože listy jdou ke sklizni zhruba šest týdnů po výsevu.
Nejdřív je potřeba počkat, až jíl oschne, protože mokrý se zpracovávat nesmí. Potom se na každý metr čtvereční rozhodí pytel písku a vrstva zralého kompostu silná 3 až 5 centimetrů, což na této ploše odpovídá 30 až 50 litrům. Obojí se rovnoměrně promíchá nejméně 15 centimetrů do hloubky, protože pouhé přehrábnutí povrchu nestačí. Nakonec se kopr vyseje přímo a mělce. Po záhonu se pak za mokra nechodí.
Kdo bude sít menší dávky každé tři až čtyři týdny až do poloviny léta, natáhne si sklizeň do podzimu. Písek v půdě zůstane a každý rok ho přisypávat netřeba. Kompost je třeba doplňovat průběžně, protože těžká půda se znovu slehává a organická hmota se rozkládá. Oregon State University považuje pravidelné doplňování organické hmoty za nejúčinnější dlouhodobou strategii pro zahrady na jílu.
Hluboká nádoba nebo vyvýšený záhon tam, kde po dešti stojí louže
Na mírně těžké půdě vyjde písek s kompostem levněji a s menší námahou než stavba vyvýšeného záhonu. Kde se ale po dešti drží louže a jíl se lepí na rýč, je vyvýšený záhon jistější volba, protože složení směsi i odtok vody má pěstitel plně pod kontrolou. Kopr v nádobě potřebuje aspoň 30 centimetrů hloubky, aby kůlový kořen měl kam růst. Vyvýšený záhon i nádoba vysychají rychleji a nádoba chce v létě zálivku téměř denně. U kopru je sucho menší potíž než přemokření.
Kyselost půdy písek nezmění. Kopru vyhovuje lehce kyselá až neutrální půda s pH zhruba 5,5 až 6,5. Pokud se od tohoto rozmezí odchyluje, upravuje se cíleně vápnem nebo okyselujícími materiály.
U kopru, který už žloutne, rozhoduje stav kořenů. Bílé a pevné kořeny ještě dávají šanci: stačí omezit zálivku, provzdušnit okolí rostlin a zlepšit odtok vody. Černé a páchnoucí kořeny znamenají, že rychlejší cestou je opravit záhon a vysít znovu. Nový výsev dá první listy ke sklizni zhruba za šest týdnů.