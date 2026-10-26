Kopr patří do záhonu, až udeří mráz. Semena přezimují a na jaře vyraší o dva až tři týdny dřív než jarní výsev

Kopr patří do čeledi miříkovitých (Apiaceae), stejně jako mrkev, petržel nebo fenykl. Kromě kuchyně se hodí i na záhon, protože láká užitečný hmyz včetně opylovačů. Autoři webu Chalupáři-Zahrádkáři tvrdí, že podzimní výsev po prvních mrazech se jim povede prakticky vždy. Žádná čísla o úspěšnosti k tomu nepřikládají, takže jde o zkušenost z vlastní zahrady.
Semena přečkají mráz a na jaře mají náskok několika týdnů
Semena kopru jsou odolná a mráz je nezničí. Když je zasejete na konci podzimu, přečkají zimu v zemi a podle pěstitelského webu TheSeedCollection během ní stihnou „vyzrát“. Co přesně se se semenem přes zimu děje, zdroj nerozvádí.
Pro toho, kdo chce mít první čerstvé lístky co nejdřív, je podstatné, co se stane na jaře. Jakmile půda začne rozmrzat, kopr vysetý na podzim má před novou sezónou náskok. První výhonky se objeví o dva až tři týdny dřív než u semen, která přišla do země až na jaře.
Proč se semena kopru v kuchyni používají jinak než listy
Semena obsahují víc éterických olejů než listy, a proto se každá z těchto částí v kuchyni používá jinak. Celá rostlina je bohatá na antioxidanty, flavonoidy a éterické oleje.
Jako léčivka slouží kopr odedávna. Lidé ho používali už ve starověkém Egyptě a Římě, nejčastěji při zažívacích potížích.
Na zahradě má ještě jednu užitečnou vlastnost. Odpuzuje hmyz, a proto se používá jako přírodní ochrana proti škůdcům.
Kyselý záhon kopru nesedí, spraví ho vápno nebo dolomit
Kopr potřebuje slunné místo a dobře propustnou půdu. Na plném slunci se zemina rychleji prohřívá, takže semena rychleji klíčí. Půda má být lehká a mít neutrální pH.
Před výsevem do ní zapracujte organickou hmotu, třeba dobře uleželý hnůj nebo kompost. Pokud je zemina příliš kyselá, přimíchejte do ní vápno nebo dolomit. Pak už stačí záhon zrýt, pohnojit a počkat na správnou teplotu.
Na teploměru hledejte denní teploty mezi 0 a 3 °C
Semena mají jít do země po prvních mrazech, ale dřív, než půda úplně zamrzne. Orientačním vodítkem jsou denní teploty mezi 0 a 3 °C. Podle webu RHS je to zároveň chvíle, kdy začít s přípravou půdy, tedy těsně předtím, než zmrzne.
Příprava záhonu a výsev tak připadají na stejné krátké období a rozpětí tří stupňů nedává moc času. Zdroje přitom neuvádějí konkrétní měsíc ani hloubku výsevu, takže termín si každý musí pohlídat podle vlastního teploměru.
Kdo okno propásne, může kopr zasít ještě během jarní oblevy. Pěstovat se dá i na parapetu.