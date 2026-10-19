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Konzumace česneku na lačný žaludek udělá s tělem doslova zázraky

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Česnek má pro lidské tělo mnoho pozitivních vlastností. Věděli jste ale třeba, že nejvyšší účinky má česnek drcený a česnek použitý na prázdný žaludek? Zjistěte, k čemu všemu je vlastně česnek dobrý.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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