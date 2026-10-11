Konzervu lze bezpečně otevřít také bez speciálního otvíráku. Praktické metody přijdou vhod v nečekané situaci

Stalo se vám už někdy, že jste potřebovali otevřít konzervu, ale neměli jste po ruce otvírák? S těmito třemi radami to zvládnete vždy. Je to bezpečné, snadné a rychlé.
Plechovka byla vynalezena na počátku 19. století a poprvé byla použita v armádě a u námořnictva. Teprve ve 20. století se plechovka stala stálou a hojně používanou věcí v našich domácnostech. Po celém světě dnes plechovky používají miliony lidí. Jsou vhodné zejména k uchovávání masa, zeleniny, ryb nebo mléčných výrobků. Plechovky dokážou uchovat potraviny mnohdy i po několik let. Někdy nás ale dokážou docela potrápit. Tři bezpečné metody, jak otevřít konzervu
Tradičně se plechovky otevírají pomocí otvíráku na konzervy. Co ale dělat, když otvírák nemáte? Pokud se octnete v této situaci a žádné otvíráky nebo nože nebudete mít nablízku, máme pro vás řešení, jak je úspěšně a bezpečně otevřít. Fotografie: Freepik Pomoc malého nožíku
K této metodě budete potřebovat švýcarský nožík nebo jakýkoliv jiný malý a ostrý nůž. Umístěte plechovku na stabilní povrch, postačí bytelný stůl. Postavte se čelem ke své plechovce a zvedněte nůž, přičemž se ujistěte, že je nůž kolmý k povrchu víka plechovky. Jednou rukou držte nůž a druhou klepejte na konec rukojeti, abyste zasadili čepel do okraje víka. Pro udržení kontroly nad nožem je důležité neudeřit silně.
Víko je tenký kus kovu, takže nebudete muset příliš bouchat, abyste ho rozbili. Opakujte tuto operaci po celém víku. Jakmile ho obejdete, zasuňte nůž vodorovně do jednoho z vyvrtaných otvorů. Pak musíte nůž zvednout jako páku, abyste mohli víko oddělit.
Pomocí kuchyňského nože
Pro tuto metodu budete potřebovat velký kuchyňský nůž nebo jiný nůž podobné hmotnosti a délky. Tyto nože mají špičatý konec na úrovni rukojeti nože, naproti bodu zvanému pata čepele. Pro stabilizaci plechovky se stále doporučuje používat stůl. Postavte se před něj, pevně uchopte rukojeť nože a položte patku čepele na konec víka krabičky. Poté musíte zatlačit na nůž, abyste víko propíchli.
Klidně použijte druhou ruku ke stabilizaci nože a zvyšte tlak držením shora. Nesnažte se do plechovky klepat nožem, jde o pomalé propíchnutí víčka stálým tlakem nože. Když je víko propíchnuté, přiložte nůž k otvoru, který jste právě udělali, a operaci zopakujte tak, že víko obejdete. Znovu umístěte nůž vodorovně, abyste víko zvedli. Za pomocí lžíce
Pro tuto metodu budete potřebovat lžíci. Položte plechovku na stabilní povrch a vezměte si lžíci. Postavte se čelem k plechovce a položte lžíci kolmo k víku. Lžíci musíte položit na okraj plechovky. Pohyby zprava doleva budete lžičkou třít a tlačit na víko. Pomalu, ale jistě díky tomuto tření vytvoříte díru. Opakujte operaci podél víka a poté umístěte lžíci vodorovně, abyste ji zvedli. Fotografie: Freepik Jako Robinson
Tato metoda se vám bude hodit, pokud se ocitnete venku. Budete potřebovat cihlu nebo plochý kus betonu, případně jakýkoli jiný předmět s rovným a dostatečně drsným povrchem. Položte plechovku na povrch a přetřete víkem. Nedrhněte příliš, jinak riskujete rozlití jídla. Zastavte, jakmile uvidíte tekutinu vytékat z konzervy. To znamená, že víko je dostatečně tenké, aby se dalo zvednout. Otočte plechovku dnem vzhůru a pomocí jakéhokoli předmětu, který máte k dispozici, víko zvedněte.
Zdroj:
Countryliving
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Metody, kterými hravě otevřete každou konzervu bez použití speciálního otvíráku. Nikdy nevíte, kdy se budou hodit appeared first on BydlímeÚtulně.cz.