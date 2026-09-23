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Kontroverzní vztah s extrémním věkovým rozdílem 73 let: Sympatický pár z Berlína prý funguje jako babička s vnukem

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Muž a žena mají mezi sebou věkový rozdíl 73 let. Přesto spolu žijí a jejich vztah je harmonický a dokonalý. Fungují jako babička s vnukem.
seniorka

seniorka

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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