Kontroverzní výrok Jakuba Prachaře o návštěvnících divadel má tvrdou dohru: Jeho otec ho nyní obvinil ze lži

Jakub Prachař v pořadu Máme rádi Česko pobavil publikum drsnou hláškou o divadle. Jeho otec David Prachař se proti ní teď veřejně ohradil a přidal vlastní vysvětlení.
Některé televizní vtípky proletí éterem a za pár vteřin po nich není ani stopy. Na In-Lifestyle jsme si ale všimli, že u jednoho z posledních výstupů Jakuba Prachaře to tak úplně neplatí. V pořadu prohlásil, že do divadla chodí hlavně ženy, homosexuálové a mentálně postižení, a dodal, že to má od svého otce. Publikum se zasmálo, zatímco Libor Bouček podle dostupných záběrů chvíli spíš zvažoval, jak na takovou hlášku reagovat. Jenže David Prachař se proti synově verzi následně ohradil a vysvětlil, že podobnou větu nikdy neřekl.
David Prachař se od synovy verze distancoval
Herec David Prachař pro
eXtra.cz následně uvedl, že takovou formulaci nikdy nepoužil. Mluvil s nadsázkou, ale význam jeho reakce byl jasný: „ Ne, tohleto říká Kubíček. Kubíček si rád vymýšlí.“ Potom vysvětlil, co podle něj stálo na začátku celé věci: poznámka, že bez žen by divadlo mělo velký problém, protože podle jeho zkušenosti tvoří asi 70 procent publika.
To je ovšem významově hodně odlišná jiná věta. Poznamenat, že v hledišti sedí převážně ženy, není totéž jako přidat k tomu další skupiny lidí v hrubě poskládané zkratce. V soutěžním pořadu podobná hláška možná proletí sálem během vteřiny. Jenže ve chvíli, kdy je připsaná konkrétnímu člověku, navíc herci, který se v divadle pohybuje celý život, už jde o poněkud nemístný humor.
Další Babišův útok na novinářku: Jeho obvinění ze snahy snadno si vydělat je na místě považovat za přehnané Když humor stojí na přikrášlené pravdě
David Prachař k tomu přidal poznámku, která tu situaci popisuje docela přesně. O Jakubovi řekl, že má tendenci pravdu natahovat a dobarvovat, aby z ní byl lepší vtip. Podal k tomu i jednoduché vysvětlení, a sice že suchá verze reality synovi nejspíš často připadá málo zábavná.
U Jakuba Prachaře to není žádné velké překvapení. Jeho televizní poloha stojí na rychlé odpovědi, drzosti, občasném šťouchnutí a schopnosti vystřelit pointu pokud možno v ten správný okamžik. V pořadech jako Máme rádi Česko mu to obvykle funguje. Tentokrát se ale dostal na okraj, kde už vtip nestojí jen sám za sebe. Dotkl se jména někoho jiného. A vysvětlovat to nakonec musel právě člověk, kterého do historky zatáhl.
Foto: Nextfoto, Jakub Prachař na TK k nové řadě SuperStar
Možná stojí za připomenutí, že Jakub Prachař balancoval na hranici kontroverzního humoru už dříve, a dokonce ve stejném pořadu. V roce 2022 například při představování týmu použil v přítomnosti Radka Bangy několik narážek na rasismus, které se následně setkaly i s kritikou. Situace tehdy zaujala natolik, že se k Prachařovu vystupování pro
eXtra.cz vyjadřovala také Prima a obhajovala ho jako součást nekorektního humoru, na němž pořad staví. I tehdy tedy šlo o podobný princip: rychlá provokativní hláška, která může v televizní zábavě fungovat jako fór, ale mimo ni už vyvolává podstatně rozporuplnější reakce. Otec a syn mají k veřejnému vystupování jiný přístup
Rozdíl mezi oběma Prachaři je patrný dlouhodobě, nejen z této jedné epizody. Z různých rozhovorů je vidět, že dokážou působit sehraně a ani jednomu nechybí smysl pro humor, jen ho každý z nich dávkuje trochu jinak. Jakub jde po pointě rychle, tak nějak bez zdráhání. David je klidnější, volí přesnější slova a nenechává věty tak utrhnout ze řetězu.
Vlastně to celé nepůsobí jako nějaký zásadní rodinný konflikt. Jakub a David se dobře znají a podobné pošťuchování mezi nimi nejspíš není ničím neobvyklým. Tentokrát se ale střetly dvě trochu odlišné polohy. Jakub je zvyklý na rychlé hlášky a provokativní humor v zábavních pořadech, zatímco David má přece jen silnější vazbu na klasické divadelní prostředí. V minulosti byl členem souboru Činoherního klubu a od roku 2002 působí v činohře Národního divadla. A jeho vyjádření o ženách v publiku tentokrát syn trochu víc přetvořil.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Kontroverzní výrok Jakuba Prachaře o návštěvnících divadel má dohru: Jeho otec ho obvinil ze lži byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.