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Kontroverzní novinka dělí české diváky: Jedni chválí otevírání tabuizovaných témat, druzí říkají, že jde o podívanou bez špetky zábavy

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Fanoušci seriálu Sex Education by měli zpozornět. Netflix totiž uvedl nový seriál S&X, který se podobně jako populární britský hit nebojí otevírat témata sexu, intimity, vztahů a problémů, o kterých se lidé často zdráhají mluvit. Novinka ale přináší vlastní příběh a trochu odlišný pohled na svět mezilidských vztahů.
Kontroverzní novinka dělí české diváky: Jedni chválí otevírání tabuizovaných témat, druzí říkají, že jde o podívanou bez špetky zábavy

Kontroverzní novinka dělí české diváky: Jedni chválí otevírání tabuizovaných témat, druzí říkají, že jde o podívanou bez špetky zábavy

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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