Kontroverzní novinka dělí české diváky: Jedni chválí otevírání tabuizovaných témat, druzí říkají, že jde o podívanou bez špetky zábavy

Ležíte vedle svého partnera v posteli. Je pozdě večer, v pokoji je ticho a v hlavě vám běží spousta otázek. Něco není v pořádku. Už nějakou dobu vás to trápí, ale čím déle o tom přemýšlíte, tím těžší je najít správná slova. Nechcete vypadat trapně, nechcete partnera zranit a už vůbec nevíte, jestli je to vůbec problém, který se dá nějak vyřešit. A tak raději mlčíte.
Přesně na podobná citlivá témata se zaměřuje nový
japonský seriál S&X, který právě dorazil na Netflix. Japonsko se v něm nebojí otevřít otázky, o kterých se ve společnosti stále mluví jen nerado. Sexualita, intimita, partnerské vztahy i nejistoty, které si člověk často nechává pouze pro sebe, se stávají součástí příběhu, který jde mnohem dál než jen k samotnému sexu.
Fanoušci Sex Education by proto měli zpozornět. Nečekejte ale
japonskou kopii známého britského seriálu. S&X je totiž adaptací stejnojmenné mangy od Kisei Tady, která vycházela v letech 2021 až 2022. Japonská novinka přináší vlastní příběh a na citlivá témata se dívá o něco dospělejším, intimnějším a psychologičtějším způsobem. Zatímco Sex Education staví na středoškolském prostředí a často kombinuje vážná témata s výraznou dávkou humoru, S&X se vydává o něco klidnější a osobnější cestou. Terapeut, kterému se lidé svěřují s tím, o čem jinak mlčí
Ústřední postavou je Ichito Shimotori, který pracuje jako
sexuální terapeut na klinice Shimotori. Každý den se setkává s pacienty, kteří řeší intimní problémy, o nichž nedokážou mluvit s nikým jiným. Pro někoho může být návštěva sexuálního terapeuta stále něco, za co se stydí, a Shimotori proto kvůli své profesi čelí posměchu i předsudkům. On sám si z nich ale nic nedělá a ke každému pacientovi se snaží přistupovat s respektem, pochopením a opravdovou snahou pomoci. Jenže zatímco pomáhá ostatním vypořádat se s jejich nejcitlivějšími problémy, sám před okolím ukrývá vlastní trápení. Člověk, který působí jako někdo, kdo má na všechno odpověď, tak musí čelit i svým vlastním nejistotám.
https://www.youtube.com/watch?v=uNpa-qba6oM
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Kento Nakajima není pouze herec, ale také známý japonský idol, a právě tento status dává jeho účasti v seriálu další rozměr. Pro idol, jehož kariéra je do značné míry spojená s přízní fanoušků a určitým očekáváním publika, totiž nemusí být role otevřeně pracující s tématem sexu a intimity úplně jednoduchou volbou. Jejich kariéra často nestojí pouze na hereckém nebo pěveckém talentu, ale také na pečlivě budované image a blízkém vztahu s fanoušky.
Nakajima proto podle svých slov nad nabídkou dlouho přemýšlel. Jako idol si uvědomoval, jaký význam může mít jeho účast v projektu, který se tak otevřeně věnuje sexualitě. Nešlo přitom pouze o samotné téma sexu, ale také o způsob, jakým ho seriál zpracovává, a o to, co pro něj osobně může taková role znamenat.
Nakonec nabídku přijal. Zaujalo ho především to, jak jeho postava sexuálního terapeuta Ichita Shimotoriho přistupuje ke svým pacientům. Způsob, jakým naslouchá lidem trápícím se kvůli sexu a snaží se pochopit jejich pocity, mu připomínal proces
tvorby hudby. I při něm je totiž podle něj důležité vnímat emoce druhého člověka a citlivě na ně reagovat. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Co na seriál říkají diváci?
Někteří diváci přiznávají, že od seriálu kvůli jeho názvu očekávali něco mnohem provokativnějšího. S&X je ale podle prvních reakcí překvapil svou citlivostí a vážnějším přístupem. Pozitivně je hodnoceno také to, že seriál dokáže o sexu mluvit přirozeně, aniž by z něj dělal něco laciného nebo kontroverzního jen pro efekt.
Pochvalu si novinka vysloužila také za herecké výkony, propracované postavy a citlivé zpracování témat, jako jsou sexualita, vztahy, duševní zdraví nebo
společenské předsudky. Přestože je sex důležitou součástí jednotlivých epizod, S&X nestaví na množství explicitních scén. Místo toho se snaží ukázat především emoce a problémy, které se za intimními vztahy mohou skrývat.
Samozřejmě se najdou i diváci, kterým tento přístup úplně nesedl. Některým připadá seriál příliš jednoduchý nebo jim nevyhovuje způsob, jakým tvůrci některé vážnější momenty odlehčují. Rozporuplné reakce se objevují také kolem Kenta Nakajimy. Zatímco jedni jeho výkon v roli sexuálního terapeuta chválí a oceňují jeho klidný projev, jiní si na něj v této netradiční roli stále zvykají.
„Je opravdu těžké natočit něco, co už bylo tolikrát zpracované ve filmech a seriálech, a přitom zachovat přirozenost. Tady se to podle mě povedlo. […] Líbilo se mi, že seriál nic divákovi necpe a nesnaží se témata ukázat jen z jedné strany. […] Potěšilo mě také, že se zde lesbická postava objeví úplně přirozeně, bez zbytečného vysvětlování. […]“ (Rei, filmarks)
„S&X je obrovské zklamání. Navzdory provokativnímu tématu sexuální terapie seriálu chybí jakákoli zábavnost. […] Hlavní hrdina působí nesnesitelně dokonale a každému pacientovi rozdává předvídatelné životní rady bez skutečné emocionální hloubky. […] Seriál zpracovává složitou lidskou sexualitu až příliš jednoduše a divákovi nabízí spíše laciná klišé než skutečně propracované drama. Je to bolestně pomalá a nudná podívaná.“ (Derrick, IMDb)
„Tenhle seriál byl opravdu skvělý. Několik věcí jsem se díky němu naučil/a a upřímně mi nabídl nový pohled na některá témata. Myslím, že podobnou zkušenost může mít i řada dalších diváků. […] Příběh je podle mě velmi dobře napsaný a ukazuje situace, které mohl zažít nejeden člověk. Líbilo se mi také, že ukazuje, jak může pomoci rozhovor s odborníkem. […] Dobře zpracovaný je i Ichitův příběh a jeho vlastní problémy. Podle mě seriál rozhodně stojí za zhlédnutí.“ (Sekii, MyDramaList) Foto: Netflix Foto: Netflix
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Seriál nás hned na začátku zavádí do světa, který má dvě tváře. Přes den může všechno působit spořádaně a normálně, zatímco po setmění vyplouvají na povrch věci, o kterých se za denního světla příliš nemluví.
Jednou z věcí, která udrží pozornost, jsou postavy pracující na Shimotoriho klinice. Jsou sympatické, uvěřitelné a poměrně snadno si k nim vytvoříte vztah. Nemůžeme ale opomíjet ani samotnou hlavní postavu. Tou je sexuální terapeut, který pomáhá ostatním řešit jejich problémy, přestože sám nemá k sexu a intimitě zrovna jednoduchý vztah. Právě tento kontrast dělá z Ichita Shimotoriho zajímavého protagonistu a
Kento Nakajima se s rolí podle nás vypořádal velmi dobře.
Pokud od S&X čekáte spoustu erotických scén, nejspíš budete zklamáni.
Seriál totiž není zdaleka tak explicitní, jak by mohl název nebo trailer naznačovat. Sex je sice jeho hlavním tématem, tvůrci se ale mnohem více zajímají o to, proč se lidé v intimních situacích chovají určitým způsobem, co za jejich problémy stojí a jak se s nimi mohou vyrovnat.
V tomto ohledu se S&X výrazně liší například od Sex Education.
Zatímco u britského seriálu může být sledování některých scén s rodiči poněkud nepříjemné, u japonské novinky se podobné situace objevují spíše v rámci rozhovorů a psychologického rozebírání jednotlivých problémů. Nejde tolik o to ukázat sex, ale pochopit, co pro jednotlivé postavy znamená. Nahota nebo erotické scény proto nejsou tím, co by mělo diváka u obrazovky držet.
Zajímavý je také způsob, jakým Shimotori vysvětluje problémy svých pacientů ostatním lidem na klinice. Když jeho kolegové nedokážou pochopit, co daný člověk prožívá, nesnaží se jim to pouze popsat slovy. Někdy je nechá danou situaci zažít nebo je přiměje udělat něco, co jim umožní se lépe vcítit do pocitů pacienta. Právě v těchto momentech je dobře vidět, že Shimotori svou práci nebere jako pouhé rozdávání rad, ale snaží se své okolí skutečně vést k empatii.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
S&X tak nabízí trochu jiný příběh,
než byste možná od seriálu s takovým názvem čekali. Místo prvoplánové provokace se soustředí především na lidské příběhy, vztahy a psychiku jednotlivých postav.
Pokud vás novinka zaujala, máme pro vás dobrou zprávu, protože
S&X je dostupný na Netflixu s českými titulky. Zdroje: IMDb, MyDramaList, AboutNetflix, Aboutnetflix, Whatsonnetflix, Kwaveandbeyond, Leisurebyte, Decider, Filmarks