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Kontroly zahrad jsou tady (2026): Úřady hledají 2 roky staré dokumenty, potom hrozí pokutou 20 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když ve schránce přistane obálka z úřadu se žádostí o doklady dva […]
Kontroly zahrad jsou tady (2026): Úřady hledají 2 roky staré dokumenty, potom hrozí pokutou 20 000 Kč
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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