Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kontroly studní v Česku probíhají i bez udání. Jedna chybějící složka v šuplíku může majitele vyjít na půl milionu korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představa, že studna na zahradě funguje léta bez problémů, a proto je všechno v pořádku, patří mezi nejrozšířenější omyly českých majitelů nemovitostí.
Kontroly studní v Česku probíhají i bez udání. Jedna chybějící složka v šuplíku může majitele vyjít na půl milionu korun

Kontroly studní v Česku probíhají i bez udání. Jedna chybějící složka v šuplíku může majitele vyjít na půl milionu korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Česnek Jarus, Jankiel a Cyril: jedna odrůda vydrží ve spíži měsíce, druhá odolá plísni. Kdo sází bez výběru, přichází o úrodu
Česnek Jarus, Jankiel a Cyril: jedna odrůda vydrží ve spíži měsíce, druhá odolá plísni. Kdo sází bez výběru, přichází o úrodu
Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře
Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře

Nadměrná úroda rajčat je sice krásná událost, na druhou stranu vyvstává otázka, co s nimi. Zkuste je...

Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenají
Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenají

Pokud vám rajčata na keřících nedozrávají ani v teplých dnech, pak jste pravděpodobně udělali někde chybu....

Jód z lékárny za pár korun ochrání rajčata před plísní a plody narostou až na půl kila. Stačí čtyři kapky do konve jednou týdně
Jód z lékárny za pár korun ochrání rajčata před plísní a plody narostou až na půl kila. Stačí čtyři kapky do konve jednou týdně

Vhodným hnojením můžete i teď rajčata popohnat k bohaté úrodě. Díky jódu jim dopřejete dostatek živin a...

Slepice na zahradě sežerou slimáky i klíšťata, ale jedna chyba vám zahradu změní v holou pláň plnou děr
Slepice na zahradě sežerou slimáky i klíšťata, ale jedna chyba vám zahradu změní v holou pláň plnou děr

Tři nosnice na čerstvě zamulčovaném záhonu dokážou za odpoledne rozhrabat řádky salátu, které jste...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.