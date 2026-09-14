Kontroly studní v Česku probíhají i bez udání. Jedna chybějící složka v šuplíku může majitele vyjít na půl milionu korun

Klíčový dokument totiž nemá nic společného se stářím vrtu ani s tím, jak dlouho z něj teče. Rozhoduje jediná věc: platné povolení k odběru podzemní vody, tedy vodoprávní rozhodnutí s konkrétním datem expirace. A právě jeho absence nebo propadlá platnost bývá důvodem, proč inspektoři sahají po pokutách.
Proč stavební povolení ke studni k ochraně nestačí
Většina vlastníků má v šuplíku papíry ke studni: stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, projektovou dokumentaci. Jenže tyto dokumenty řeší vodní dílo jako stavbu. Samotné oprávnění čerpat z ní podzemní vodu představuje odlišný správní akt: povolení k nakládání s podzemními vodami, které vydává příslušný vodoprávní úřad. Prováděcí vyhláška č. 432/2001 Sb. to potvrzuje zcela jednoznačně; při žádosti o povolení odběru ze stávajícího vrtu se dokládá kopie stavebního povolení a kolaudace zvlášť, jako příloha. Jde zkrátka o dva samostatné dokumenty, dva různé správní procesy.
Povolení k odběru má navíc omezenou dobu platnosti. Kdo ji nechá proběhnout, aniž by včas požádal o prodloužení, ztrácí oprávnění čerpat. Přesně tohle se stalo firmě OLZA v Jablunkově: povolení vypršelo v roce 2015, společnost přesto pokračovala v odběru a pravomocná sankce dosáhla 272 620 Kč.
Jak ČIŽP kontroluje odběry podzemní vody, i bez udání
Česká inspekce životního prostředí nečeká jen na stížnosti sousedů. Podle vlastních údajů provádí ročně zhruba sto plánovaných kontrol odběrů povrchových a podzemních vod a přibližně dvojnásobek neplánovaných. Plán činnosti na rok 2026 rozepisuje kontrolní priority podle sezóny a typu odběratele:
- Léto: odběry pro vodní elektrárny a náhony
- Zima: čerpání vody pro zasněžovací systémy v lyžařských střediscích
- Celoročně: závlahy, vodovody pro pitné účely, průmyslové a zemědělské provozy
Vedle inspekce vykonávají vodoprávní dozor i samotné vodoprávní úřady, které kontrolují dodržování vodního zákona a vlastních rozhodnutí. Cílenou celostátní kampaň zaměřenou výhradně na rodinné domy se sice nepodařilo doložit, avšak vodní zákon výslovně upravuje přestupky fyzických osob, takže běžný majitel chalupy rozhodně nestojí mimo dosah.
Kde ověřit platnost povolení k odběru podzemní vody
Kdo si chce ušetřit nepříjemné překvapení, má tři cesty, jak správný dokument dohledat:
- Domácí archiv a kupní dokumentace. Hledejte rozhodnutí, které výslovně zmiňuje povolení k odběru podzemních vod, uvádí účel, rozsah a dobu platnosti.
- Registr vodoprávní evidence. Veřejně přístupný vyhledávač ministerstva zemědělství umožňuje pátrat podle obce, katastrálního území nebo platnosti rozhodnutí.
- Příslušný vodoprávní úřad. Typicky obecní úřad obce s rozšířenou působností. Právě tam bývá uložen listinný spis, což je u starších studní často jediný spolehlivý zdroj; elektronická evidence se doplňuje postupně, většinou až při změnách rozhodnutí.
Důležitý detail pro každého, kdo nedávno koupil nemovitost se studnou: nabyvatel musí převod oznámit vodoprávnímu úřadu do dvou měsíců. Tato povinnost snadno zapadne mezi desítkami jiných úkonů spojených se stěhováním.
Co platí pro opravdu staré studny z éry před rokem 1955
Zvláštní historický režim chrání studny vybudované před 1. lednem 1955 pro individuální zásobování domácností. Podle výkladu Ministerstva zemědělství se tyto odběry ve většině případů považují za povolené. U všech novějších vrtů a šachet však rozhoduje konkrétní vodoprávní oprávnění; samotné stáří ani desetiletí bezproblémového užívání ochranu neposkytují.
Pokud povolení existovalo, ale jeho platnost mezitím vypršela, záleží na načasování: kdo požádal o změnu doby platnosti ještě před uplynutím lhůty, zůstává krytý do pravomocného rozhodnutí. Kdo termín propásl, odebírá bez oprávnění. A vodní zákon umožňuje vyměřit sankci za nedovolený odběr zpětně, nejvýše za tři roky předcházející dni zjištění.
Kolik může stát odběr bez platného povolení
Výpočet pokuty za neoprávněné čerpání podzemní vody vychází ze sazby 70 Kč za kubický metr nedovoleně odebrané vody. U dlouhodobého odběru bez platného oprávnění se částka snadno vyšplhá do statisíců; případ jablunkovské firmy OLZA s pokutou přes 270 tisíc korun to dokládá názorně.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková