Kontroly komínů začínají v polovině září. Kdo nemá jeden dokument, zaplatí pokutu až 10 000 Kč a riskuje mnohem víc

Pojďme si říci, proč je tak důležité udržovat komín čistý. Při spalování dřeva, zejména měkkého, se v něm hromadí látka zvaná kreozot. Tento lepkavý, dehtu podobný materiál se může vznítit a způsobit komínový požár.
Nebezpečí, na které se zapomíná
Jen v roce 2017 došlo v České republice k více než 1 000 požárů souvisejících s komíny, které způsobily milionové škody a dokonce i úmrtí, jak píše web
iDnes. Jak vidíte, při čištění komína nejde jen o to, abyste se vyhnuli pokutám – jde o to, aby váš domov byl v bezpečí. Mimochodem maximální výše pokuty, kterou můžete dostat, je 10 000 Kč. A to není právě málo – ovšem napoprvé obvykle bývají úřady smířlivější a k této horní hranici téměř nesahají. A pokutu můžete dostat i za skladování materiálů na zahradě, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve. Zdroj fotografie: Depositphotos Čištění komínu by mělo být prováděno opatrně a s ohledem na bezpečnost. Jednou ročně k tomu přizvěte odborníka. Jak vyčistit komín svépomocí
Přestože zákon nařizuje alespoň jednu odbornou kontrolu ročně, komín si můžete čistit i sami v průběhu celého roku – ušetříte si tak peníze i starosti, jak radí web
Kominíci. Co budete potřebovat: Kartáč na čištění komínů: Pořiďte si takový, který má správnou velikost pro váš komín. Vyrábějí se v různých tvarech a z různých materiálů, ale pro většinu domácích komínů se nejlépe hodí kartáč s polyetylenovými nebo drátěnými štětinami. Ohebné tyče: Ty se používají k připevnění ke kartáči a umožňují vám pohybovat se nahoru a dolů po komíně zevnitř vašeho domu. Obvykle se dodávají v sekcích, které se k sobě přišroubují (získáte tedy takovou délku, jakou potřebujete). Prachová maska a ochranné brýle: Pro bezpečnost a pohodlí. Věřte, že nechcete mít saze v očích ani v plicích. Staré ručníky nebo prostěradla: K zakrytí nábytku a otvoru krbu, aby se zabránilo nepořádku. Svítilna: Hodí se pro kontrolu práce za pochodu. Průvodce čištěním komína krok za krokem
Kolem vychladlého krbu rozložte staré ručníky nebo prostěradla. To pomůže zachytit případné padající nečistoty nebo saze. Pokud je to možné,
zavřete všechny dveře do ostatních místností, abyste minimalizovali šíření prachu. Připevněte komínový kartáč k první části ohebné tyče a zasuňte jej do komína od krbu. Plynulým otáčivým pohybem tlačte kartáč směrem nahoru. Postupně přidávejte k tyči další úseky, jeden po druhém, dokud se nedostanete tak vysoko, jak jen váš komín sahá. Zdroj fotografie: Depositphotos Majitelé komínů musí zajistit povinnou kontrolu, jinak jim hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč. Je to opravdu důležité.
Pokud cítíte výrazný odpor, pravděpodobně jste narazili na místo s nahromaděným kreozotem. V takovém případě na něj netlačte silou;
namísto toho pracujte s kartáčem jemně sem a tam, dokud se ucpávka nevyčistí. Jakmile dosáhnete horní části komína, několikrát kartáčem pracujte nahoru a dolů, abyste se ujistili, že jste odstranili co nejvíce nečistot. Zvýšenou pozornost věnujte ohybům nebo „kolenům“, protože se zde obvykle hromadí kreozot. Pak už jen ukliďte nepořádek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři