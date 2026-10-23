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Kontrola stavby smí na váš pozemek i bez svolení. Kdo ji odmítne, riskuje až 50 tisíc korun, i s dokumentací v pořádku

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Kdo staví na vlastním pozemku, musí počítat s tím, že za ním jednoho dne přijdou úředníci a budou chtít vidět výkresy, povolení i smlouvy. Odmítnout je se nevyplácí ani tomu, kdo nemá co skrývat. Když projektová dokumentace chybí úplně, hrozí sankce mnohonásobně vyšší.
Kontrola stavby smí na váš pozemek i bez svolení. Kdo ji odmítne, riskuje až 50 tisíc korun, i s dokumentací v pořádku

Kontrola stavby smí na váš pozemek i bez svolení. Kdo ji odmítne, riskuje až 50 tisíc korun, i s dokumentací v pořádku

Zdroj: Foto: Jim Gordon - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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