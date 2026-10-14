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Kontejnerová loď s více než 2500 kontejnery se potopila u Hormuzu. Posádku se podařilo zachránit

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Kontejnerová loď s kapacitou přes 2500 kontejnerů se potopila v oblasti Hormuzského průlivu poté, co byla zasažena a na palubě vypukl požár. Podle…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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