Kontejnerová loď s více než 2500 kontejnery se potopila u Hormuzu. Posádku se podařilo zachránit

Kontejnerová loď s více než 2500 kontejnery se potopila u Hormuzu. Posádku se podařilo zachránitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 14.10.2026 15:10
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