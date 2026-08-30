Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Koňské maso rozděluje strávníky. Na talíř přináší chuť i etické dilema

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kůň je pro mnoho lidí společník i symbol svobody. Jakmile se ale objeví na talíři, začíná citlivá debata: Proč nám konina připadá méně přijatelná než třeba hovězí? Odpověď neleží jen ve výživových hodnotách, ale hlavně v naší kultuře a vztahu ke zvířatům.
konina na talíři

konina na talíři

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
Bezpečnost dětí v domácnosti: Pozor na chemikálie pod dřezem i šňůru od konvice
Bezpečnost dětí v domácnosti: Pozor na chemikálie pod dřezem i šňůru od konvice
Omáčka Velouté: Sametovou klasiku miloval i Napoleon. Neplést s holandskou nebo bešamelem!
Omáčka Velouté: Sametovou klasiku miloval i Napoleon. Neplést s holandskou nebo bešamelem!

Francouzské základní omáčky sice nejsou gró běžné české kuchyně, ale můžou vám vaše snažení o uspokojení...

„Zloděj odnesl věci za statisíce a jednu drobnost, kvůli které klient nedostal ani korunu,“ říká likvidátor
„Zloděj odnesl věci za statisíce a jednu drobnost, kvůli které klient nedostal ani korunu,“ říká likvidátor

Můžete mít pojištěný dům i domácnost, pravidelně platit pojistné a být přesvědčení, že vás v případě...

Jak pracovat s jedlým papírem při zdobení dortu? Hlavně pozor na vlhkost, šlehačku a jogurt
Jak pracovat s jedlým papírem při zdobení dortu? Hlavně pozor na vlhkost, šlehačku a jogurt

Proměňte obyčejný dort v jedinečné umělecké dílo! Ukážeme vám, jak správně pracovat s jedlým papírem, a...

Lednička letos slaví 115 let. Když vybíráte novou, řešte hlučnost a akumulační dobu
Lednička letos slaví 115 let. Když vybíráte novou, řešte hlučnost a akumulační dobu

Říká se jí „vynález, který zchladil lidstvo“. Chladnička oslaví v letošním roce 115 let. Život bez ní si...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.