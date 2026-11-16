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Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka

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Je to teprve týden, co televize Nova a Markíza oznámily práce na velkolepém soutěžním projektu Hvězdy na ledě, jenž má být nepokrytě komerční odpovědí na fenomén StarDance. Známé tváře showbyznysu tentokrát nebudou zářit na tanečním parketu, ale na ledové ploše prostřednictvím krasobruslení. Tvůrci navíc s projektem nezahálí a už nyní oznámili první hvězdy, které obují brusle.
Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka

Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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