Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka

Je to teprve týden, co televize Nova a Markíza oznámily práce na velkolepém soutěžním projektu Hvězdy na ledě, jenž má být nepokrytě komerční odpovědí na fenomén StarDance. Známé tváře showbyznysu tentokrát nebudou zářit na tanečním parketu, ale na ledové ploše prostřednictvím krasobruslení. Tvůrci navíc s projektem nezahálí a už nyní oznámili první hvězdy, které obují brusle.
Pořad bude vycházet z úspěšného britského formátu Dancing on Ice a opravdu se bude jednat v podstatě o StarDance na ledě. Známé tváře budou tvořit pár s profesionálními krasobruslaři, s nimiž podstoupí náročný trénink a budou předvádět náročné choreografie, které následně ohodnotí jak odborná porota, tak svými hlasy i diváci. Nova tím chce navázat mimo jiné i na tradici zimních sportů u nás a vytěžit fakt, že nejen hokej, ale i krasobruslení se u nás těší velké oblibě.
„Jsem moc ráda, že se nám pro Hvězdy na ledě podařilo získat osobnosti, které diváci znají a mají rádi, tentokrát je ale uvidí ve zcela nové roli. Vstoupit na led a zvládnout krasobruslařskou choreografii vyžaduje odvahu, vytrvalost i pořádnou dávku odhodlání. Děkuji našim soutěžícím za důvěru a chuť pustit se s námi do této výzvy. Věřím, že diváci budou s napětím sledovat jejich pokroky, prožívat s nimi každý úspěch a držet jim palce,“ říká programová ředitelka Skupiny Nova a Markíza Silvia Majeská.
Už první várka oznámených jmen ukazuje, že nás čekají soutěžící z různých odvětví. Herce bude v show reprezentovat talentovaný a oblíbený herec Filip Březina, jehož fanoušci moc dobře znají z aktuálně končícího hitu Boží plán, objevil se ovšem také v oblíbeném seriálu Smysl pro tumor či pohádce Princezna stokrát jinak. Na ledové ploše ho doplní zkušená herečka Klára Issová, která se naposledy objevila v seriálu Na tělo a všichni si ji moc dobře pamatujeme z pohádek Anděl Páně. Slovensko bude reprezentovat herečka Kristína Sisková, jež je známá ze slovenského hitu Sľub.
„Těším se, bojím se. Vůbec nevím, kam to všechno povede, protože učit se bruslit od píky je obrovsky náročné. Tanec na dvou nožích, stačí milimetr špatného sklonu a člověk letí. Je to určitě obrovská výzva, ale po každém tréninku jsem za to moc vděčná. Chtěla jsem se vrátit více ke sportu, od herectví si dát pauzičku a přišla tahle nabídka. A navíc, když jsem si to šla vyzkoušet poprvé, tak to ve mně probudilo úplnou dětskou radost,“ vysvětluje svou účast Issová.
Brusle nadále nasadí také bývalá úspěšná biatlonistka Gabriela Soukalová a slovenský moderátor Krištof Králik, který provází diváky úspěšnou seznamovací reality show Ruža pre nevestu. Nova s Markízou pak chystají dle svých slov největší televizní událost příštího roku, kterou budou vysílat z pražských Letňan. První zveřejněné tváře dávají najevo, že to s velkými ambicemi myslí opravdu vážně. Co říkáte na první jména účastníků vy?
Zdroj: TV Nova