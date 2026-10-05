Konečně koprovka, která nemá chybu – bez octu, krásně jemná a chutná jako od babičky

Když přemýšlíte, co rychle připravit k večeři z běžných surovin, krémová koprová omáčka s vejci je jedním z těch jídel, která stojí za návrat. Možná si ji pamatujete ze školní jídelny a vybavíte si výraznou vůni kopru, vařené brambory a omáčku, která tehdy nepatřila mezi nejoblíbenější. Domácí verze ale může být mnohem jemnější. Krémová omáčka, čerstvý kopr a lehce nakyslá chuť citronu vytvoří příjemně vyvážené jídlo, které je hotové bez složitého vaření.
Koprová omáčka má v české kuchyni své pevné místo a právě její typická svěží chuť rozhoduje o tom, jestli si ji zamilujete, nebo se jí budete raději vyhýbat. V této verzi ji zjemňuje mléko a máslo, zatímco citronová šťáva dodává příjemný nakyslý tón. Kopr je nejlepší přidat až ke konci vaření, aby si zachoval svou výraznou vůni i svěží zelenou barvu. Po přidání mouky je také důležité omáčku důkladně promíchat, aby zůstala hladká a bez hrudek.
Velkou výhodou jsou také samotná vejce. Jsou zdrojem kvalitních bílkovin a obsahují také cholin a vitamíny skupiny B, které mají v jídelníčku své důležité místo. Kopr zase dodává pokrmu nejen charakteristickou chuť a vůni, ale také malé množství vitaminu C a některých minerálních látek. Z obyčejného jídla, které možná znáte z dětství, tak vznikne jednoduchá domácí večeře, která dobře zasytí a nabídne více než jen příjemnou chuť.
S vařenými bramborami nebo jemnou bramborovou kaší vznikne klasická kombinace, čerstvý chléb zase přijde vhod, když chcete jídlo připravit opravdu jednoduše. Omáčku navíc můžete uvařit podle toho, jak hustou ji máte rádi, takže si ji snadno přizpůsobíte. Pokud chcete recept trochu obměnit, můžete přidat více čerstvého kopru nebo upravit množství citronové šťávy podle vlastní chuti. Dobře se k ní hodí také okurkový salát, vařená řepa nebo jednoduchý salát z mrkve a jablka. Právě v této nenáročnosti je její kouzlo: žádné složité suroviny, minimum práce a na stole poctivá domácí večeře, která příjemně připomene tradiční kuchyni.
Vejce vložte do hrnce, zalijte studenou vodou a přiveďte k varu. Od okamžiku, kdy voda začne vařit, je vařte 8 minut. Poté horkou vodu slijte, vejce zalijte studenou vodou a nechte je vychladnout.
Vychladlá vejce oloupejte a odložte stranou. V hrnci rozpusťte máslo a přisypte mouku. Za stálého míchání ji krátce, asi 1 minutu, opékejte, aby vznikla světlá jíška.
Do jíšky postupně přilévejte mléko a zeleninový vývar. Zašlehávejte je metličkou, aby se směs spojila a v omáčce nevznikly hrudky. Poté ji na mírném ohni za občasného míchání vařte 4–5 minut, dokud mírně nezhoustne.
Omáčku dochuťte solí, mletým černým pepřem a citronovou šťávou. Čerstvý kopr nasekejte najemno a vmíchejte ho do hotové omáčky. Už ho nevařte dlouho, aby si zachoval svěží chuť a zelenou barvu.
Vejce rozkrojte podélně napůl a rozdělte je na talíře. Přelijte je horkou koprovou omáčkou a ihned podávejte. Nejlépe chutnají s vařenými bramborami, bramborovou kaší nebo čerstvým chlebem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová