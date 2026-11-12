Konečně jsem přišla na fígl, díky kterému jsou karbanátky úplně vždy šťavnaté a nadýchané jako obláček

Pamatujete si na karbanátky od babičky? Z kuchyně se linula vůně česneku, majoránky a masa, které se pomalu opékalo na pánvi. Babička je měla krásně měkké a šťavnaté, s křupavou zlatavou kůrkou. Člověk si naložil jeden na talíř a za chvíli už sahal po dalším. Když si dnes připravíme karbanátky sami, někdy nás čeká nepříjemné překvapení. Místo šťavnatého masa jsou suché a tuhé. Přitom stačí pamatovat na několik drobností, které při přípravě udělají velký rozdíl.
Karbanátky mají dlouhou tradici nejen u nás. Podobné pokrmy z mletého masa najdeme v polské, německé i rakouské kuchyni. V Polsku se jim říká kotlety mielone, v Německu Frikadellen a v Rakousku Fleischlaberl. Každá země má trochu jiný způsob přípravy. Někde dávají přednost vepřovému masu, jinde ho míchají s hovězím, přidávají hořčici, česnek nebo bylinky. Liší se také přílohy. U nás si je většina z nás nejspíš vybaví s bramborovou kaší a kyselou okurkou. Právě takové obyčejné domácí jídlo má své místo na stole i dnes.
Základem dobrých karbanátků je správné mleté maso. Příliš libové se při smažení snadno vysuší, proto je lepší zvolit vepřové s trochou tuku. A pak je tu starý rohlík namočený v mléce. Naše babičky dobře věděly, proč ho do masa přidávají. Po vymačkání směs zjemní a pomůže udržet šťávu uvnitř. Suchá strouhanka takovou službu neudělá. Právě v tom se skrývá jeden z jednoduchých triků, díky kterým jsou karbanátky po usmažení měkké a vláčné.
O typickou domácí chuť se postará česnek, majoránka a cibule. Tu můžete předem krátce osmažit na másle, aby nebyla v masové směsi příliš ostrá. Pokud chcete karbanátky ještě jemnější, přidejte trochu perlivé vody. Podávejte je s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo jen s čerstvým chlebem a kyselou okurkou. A když nějaké zbydou do druhého dne, vůbec to nevadí. Studené karbanátky s krajícem chleba jsou totiž také skvělá svačina.
Starší rohlík nakrájejte na menší kousky a zalijte mlékem. Nechte ho několik minut změknout, potom ho důkladně vymačkejte, aby v něm nezůstalo příliš tekutiny. Přendejte ho do větší mísy, ve které budete připravovat masovou směs
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte kousek másla a cibuli na něm pomalu orestujte. Nechte ji chvíli vychladnout, než ji přidáte k masu.
K namočenému rohlíku přidejte mleté vepřové maso, vejce a vychladlou cibuli. Směs ochuťte majoránkou, solí a čerstvě mletým pepřem. Vše důkladně propracujte rukama, aby se suroviny spojily a vznikla soudržná, vláčná hmota.
Z masové směsi odebírejte stejně velké části a vytvarujte z nich oválné nebo kulaté karbanátky. Každý kousek obalte ve strouhance a přebytečnou jemně oklepejte. Karbanátky by měly mít podobnou velikost, aby se při smažení propekly rovnoměrně.
V hlubší pánvi rozehřejte sádlo nebo máslo s trochou tuku na smažení. Karbanátky opékejte na středním plameni z obou stran dozlatova, podle jejich velikosti přibližně 7–10 minut z každé strany. Během smažení je zbytečně nemačkejte, aby z nich neunikala šťáva. Po usmažení je nechte krátce odpočinout na papírové utěrce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová