Konečně jsem našla ztracený recept na tu nejlepší fazolovou polévku podle mé prababičky – poctivá, hustá a výborná

Když se venku ochladí a člověk má chuť na něco opravdu poctivého, přijde vhod hrnec horké polévky, která voní po česneku, majoránce a kořenové zelenině. Domácí fazolová polévka se zeleninou je přesně ten druh jídla, u kterého se nemusíte rozhodovat, zda bude jen lehkým začátkem oběda, nebo vás skutečně zasytí. Bílé fazole jí dodají plnost a jemně zemitou chuť, brambory příjemnou sytost a mrkev s petrželí přirozenou sladkost. Cibule a česnek pak vytvoří voňavý základ, na kterém stojí celý charakter polévky. Důležitou roli má také majoránka, která se s fazolemi výborně doplňuje a dodává jim známou domácí chuť.
Právě spojení fazolí a brambor je důvodem, proč má polévka tak příjemně hutnou strukturu. Část fazolí lze rozmačkat a využít jejich přirozenou škrobovou strukturu k zahuštění. Výsledkem je sametovější polévka bez mouky a jíšky, přitom v ní stále zůstanou kousky zeleniny a celé fazole, takže nepůsobí jako hladký krém.
Recept je praktický také ve dnech, kdy nechcete stát dlouho u sporáku. Suché fazole stačí namočit předem a během vaření už se o většinu práce postará hrnec. Když potřebujete polévku připravit rychleji, můžete sáhnout po konzervovaných bílých fazolích, které není nutné předem vařit.
Hodí se také drobné obměny podle toho, co máte doma. Část mrkve můžete nahradit kouskem celeru, pro výraznější chuť přidat trochu libečku a při servírování použít místo pažitky čerstvou petrželku. V každé podobě ale zůstane tím, čím má být především, tedy voňavou, hustou a poctivou domácí polévkou.
Fazole přeberte, nasypte do větší nádoby a zalijte dostatečným množstvím studené vody. Nechte je namočené přes noc, aby změkly a následné vaření bylo kratší. Druhý den vodu slijte a fazole důkladně propláchněte.
Fazole vložte do velkého hrnce a zalijte zeleninovým vývarem. Přidejte bobkové listy a nové koření a přiveďte k varu. Poté teplotu zmírněte a fazole vařte přibližně 50 minut, dokud nezačnou měknout.
Mezitím oloupejte brambory, mrkev, petržel, cibuli a česnek. Brambory nakrájejte na větší kostky, mrkev a petržel na půlměsíce a cibuli s česnekem nasekejte nadrobno. Připravenou zeleninu si odložte stranou.
V pánvi rozehřejte olej a přidejte nakrájenou cibuli. Restujte ji na mírném ohni, dokud nezměkne a lehce nezesklovatí. Přidejte česnek a krátce ho společně s cibulí orestujte, aby se rozvoněl, ale nezhořkl.
Orestovanou cibuli s česnekem přendejte do hrnce k fazolím. Přidejte mrkev, petržel a brambory a vše promíchejte. Polévku vařte dalších přibližně 20 minut, dokud zelenina i fazole nezměknou.
Několik lžic uvařených fazolí odeberte z hrnce a rozmačkejte je vidličkou. Rozmačkané fazole vraťte zpět do polévky a dobře promíchejte. Polévka tím přirozeně zhoustne bez použití mouky nebo jíšky.
Vmíchejte sušenou majoránku a podle chuti polévku osolte a opepřete. Nechte ji ještě přibližně 5 minut mírně provařit, aby se chutě propojily. Před podáváním vyjměte bobkové listy a nové koření.
Pažitku opláchněte, osušte a nasekejte nadrobno. Horkou polévku rozdělte do talířů a každou porci posypte čerstvou pažitkou. Podávejte ihned, případně s čerstvým pečivem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová