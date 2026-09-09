Konečně jsem našla recept na ty nejlepší vepřové řízky – takto je dělávala moje babička a chutnaly špičkově. Lepší jsem nejedla

Vepřové řízky v jogurtové marinádě jsou příjemnou volbou pro každého, kdo má rád klasický křupavý řízek, ale nechce na talíři suché a tuhé maso. Právě u vepřových řízků totiž hodně záleží na tom, z jaké části masa jsou připravené. Pro tento recept se nejlépe hodí vepřová kýta, která má jemná vlákna, minimum tuku a po správné úpravě zůstává příjemně šťavnatá.
Na řízky se používá také vepřová pečeně neboli karé. Je velmi libová a má jemnou chuť, ale při delším smažení se může snadno vysušit. O něco tučnější krkovice je zase šťavnatější a výraznější, jen z ní nevznikne tak klasicky libový řízek. Právě proto je kýta dobrým kompromisem pro běžné domácí vaření. Maso by mělo mít svěží barvu, pevnou strukturu a nemělo by být zbytečně vodnaté.
Řízek má v české kuchyni pevné místo, i když jeho nejznámější příbuzný, vídeňský řízek, pochází z rakouské kuchyně a tradičně se připravuje z telecího masa. U nás se mnohem více zabydlely vepřové varianty, které se postupně staly běžnou součástí nedělních obědů, rodinných oslav i obyčejných všedních dnů. Křupavý obal a šťavnaté maso zkrátka patří k jídlům, ke kterým se člověk rád vrací.
U libovějšího vepřového je největším nepřítelem příliš dlouhá tepelná úprava. Pomoci může právě jogurtová marináda doplněná trochou majonézy, hořčice a česneku. Jogurt maso zjemní, majonéza přidá tuk a pomůže udržet jeho šťavnatost, zatímco hořčice a česnek dodají chuť, která dobře ladí s tradičním trojobalem.
K řízkům se samozřejmě hodí klasický bramborový salát, ale stejně dobře poslouží obyčejné vařené brambory, bramborová kaše nebo lehký zeleninový salát. Pokud chcete chuť řízků nechat vyniknout, není potřeba vymýšlet složité přílohy. Dobré maso, křupavý obal a pár kapek citronu často udělají na talíři největší parádu.
Vepřovou kýtu nakrájejte na 4 stejně silné plátky a každý zlehka rozklepejte paličkou na maso. Maso nerozklepávejte příliš tence, aby po usmažení zůstalo šťavnaté. Pokud mají plátky silnější okraj, můžete ho na několika místech lehce naříznout, aby se při smažení nezkroutily.
V misce smíchejte majonézu, bílý jogurt, hořčici, prolisovaný česnek, sůl a pepř. Marináda by měla být hladká a rovnoměrně ochucená. Každý plátek masa v ní důkladně obalte, nádobu zakryjte a uložte na 2–6 hodin do lednice.
Přibližně 20 minut před smažením vyjměte maso z lednice. Z jednotlivých plátků setřete přebytečnou marinádu, ale není nutné je úplně osušit. Připravte si tři nádoby na mouku, rozšlehaná vejce se solí a strouhanku.
Každý plátek masa obalte nejprve v hladké mouce, potom ve vejci a nakonec ve strouhance. Obal lehce přitlačte, aby dobře přilnul, ale maso nemačkejte. Takto připravené řízky smažte co nejdříve, aby obal nezvlhl.
V pánvi rozehřejte vyšší vrstvu oleje nebo přepuštěného másla. Řízky smažte na středním až středně vyšším ohni přibližně 3–4 minuty z každé strany dozlatova, podle jejich tloušťky. Teplota tuku by měla být dostatečná na rychlé vytvoření křupavého obalu, ale ne tak vysoká, aby povrch zhnědl dříve, než se maso propeče.
Usmažené řízky nechte krátce okapat na papírové utěrce. Podávejte je ještě teplé, nejlépe s bramborovým salátem, vařenými bramborami nebo lehkým zeleninovým salátem. Pro svěžejší chuť můžete na talíř přidat také měsíček citronu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová