Konečně jsem našla recept na moje milované Raffaello řezy – díky tomuto snadnému fíglu jsou neuvěřitelně vláčné a šťavnaté

Když se o víkendu chystá návštěva nebo máte chuť na něco sladkého ke kávě, nemusíte hned zadělávat na složité dorty. Nadýchané řezy s kokosovou zálivkou jsou přesně ten druh domácího moučníku, který zaujme svou jednoduchostí a po vychlazení překvapí vláčným středem. Do měkkého korpusu se postupně vsákne sladká mléčná směs a na povrchu se usadí jemné bílé vločky kokosu. Stačí ukrojit čtverec, uvařit kávu a na chvíli zpomalit.
Kokosové moučníky mají v domácím pečení dlouhou tradici, protože strouhaný kokos dokáže dodat výraznou vůni i obyčejnému třenému nebo piškotovému těstu. S rozšířením slazeného kondenzovaného mléka se navíc otevřela cesta k dezertům, které jsou sladší, krémovější a obejdou se bez složitého máslového krému. Právě spojení kokosového mléka, kondenzovaného mléka a strouhaného kokosu vytváří u těchto řezů chuť, která připomíná tropické dezerty, přestože se připravují z běžně dostupných surovin.
Na podobných moučnících je příjemné, že se dobře hodí do každodenního rodinného života. Můžete je připravit na plech, nakrájet na stejně velké čtverce a nabídnout návštěvě, dětem po obědě nebo kolegům při společném posezení. Na rozdíl od dortů se snadno přenášejí a při servírování nepotřebují žádné zvláštní zdobení. Jejich charakter stojí především na měkkém korpusu, sladké zálivce a kokosové vrstvě, která se postará o výraznou vůni i vzhled.
Nejdůležitější je dopřát řezům dostatek času v lednici, aby se zálivka rovnoměrně vstřebala a jednotlivé chutě se propojily. Výsledkem má být vláčný moučník, který není uvnitř suchý, ale zároveň se při krájení nerozpadá. Pokud máte rádi výraznější kokosovou chuť, můžete povrch posypat o něco silnější vrstvou strouhaného kokosu, pro jemnější výsledek naopak část kokosového mléka nahraďte plnotučným mlékem. Řezy podávejte dobře vychlazené, ideálně s neslazenou kávou, která příjemně vyváží jejich sladkost.
Troubu předehřejte na 180 °C a obdélníkovou formu o rozměrech přibližně 25 × 35 cm vymažte tukem a vysypte moukou. Vejce s cukrem krupice vyšlehejte do světlé, nadýchané pěny, která viditelně zvětší svůj objem. Šlehání věnujte několik minut, protože právě dobře našlehaná vejce pomohou vytvořit lehký korpus.
Do vaječné pěny přisypte polovinu odvážené hladké mouky a krátce ji vmíchejte metličkou. Přilijte rostlinný olej a směs promíchejte, aby se tuk rovnoměrně rozptýlil. Pracujte opatrně, abyste zbytečně nesrazili našlehaná vejce.
Přidejte polovinu plnotučného mléka a zbytek hladké mouky. Promíchejte, aby v těstě nezůstaly suché shluky mouky. Potom přilijte zbývající mléko a vytvořte hladké těsto bez hrudek.
Prášek do pečiva rovnoměrně prosejte do těsta a zlehka jej vmíchejte. Hotové těsto přelijte do připravené formy a povrch uhlaďte, aby se korpus pekl rovnoměrně. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 40 minut, dokud povrch nezezlátne a špejle zapíchnutá do středu nevyjde bez syrového těsta.
Během pečení korpusu připravte kokosovou zálivku. Do hrnce nalijte plnotučné mléko, kokosové mléko a přidejte slazené kondenzované mléko i cukr. Za průběžného míchání směs zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí a všechny složky se nespojí.
Upečený korpus vyjměte z trouby a nechte jej krátce zchladnout ve formě. Ještě vlažný korpus nakrájejte přímo ve formě na čtvercové řezy, aby se zálivka dostala i mezi jednotlivé porce. Teplou mléčnou směs pomalu a rovnoměrně nalijte na povrch a nechte ji postupně vsakovat do těsta.
Povrch řezů posypte strouhaným kokosem tak, aby byl kokos rozložený po celé ploše. Moučník nechte nejprve zchladnout při pokojové teplotě a poté jej přikryjte a uložte nejméně na 3 hodiny do lednice. Před podáváním zkontrolujte, že se zálivka vstřebala a řezy drží tvar.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová