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Konec září je poslední šance na řízky růží: z jednoho prutu až tři nové keře, denní zálivka je zahubí všechny

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Test je jednoduchý. Letošní výhon stisknete u paty a on musí klást odpor skoro jako tužka, zatímco špička zůstává měkká. Když keř projde, máte materiál na celou sadu nových růží a zároveň jedinou možnost, jak o ni přijít naráz.
Konec září je poslední šance na řízky růží: z jednoho prutu až tři nové keře, denní zálivka je zahubí všechny

Konec září je poslední šance na řízky růží: z jednoho prutu až tři nové keře, denní zálivka je zahubí všechny

Zdroj: Foto: Сарапулов - licence CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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