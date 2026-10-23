Konec věčného odmrazování: Mrazák ochrání tenká vrstva glycerinu, oleje nebo jedlé sody na vnitřních stěnách

Konec věčného odmrazování: Mrazák ochrání tenká vrstva glycerinu, oleje nebo jedlé sody na vnitřních stěnáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec věčného odmrazování: Mrazák ochrání tenká vrstva glycerinu, oleje nebo jedlé sody na vnitřních stěnáchZdroj: Foto: National Aeronautics and Space Administration. Lyndon B. Johnson Space Center. 2/17/1973 - licence Public domain
Článek byl publikován 23.10.2026 09:09
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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