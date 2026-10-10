Konec stíhaček proti levným dronům? Ukrajina už v říjnu nasadí vlastní malé střely s dosahem 10 kilometrů

Termín zazněl v rozhovoru pro agenturu Reuters na začátku října: první várka malých a levných střel má do bojových jednotek dorazit ještě ve druhé polovině měsíce. Patrioty ani systémy NASAMS tím Ukrajina nenahrazuje. Buduje pod nimi nové spodní patro obrany pro cíle, na které jsou drahé prostředky zbytečně drahé a vzácné.
Zamkne se na cíl dřív, než opustí odpalovací zařízení
ST-100 je domácí střela s infračerveným naváděním, navržená přímo pro boj země-vzduch proti dronům. Dosah se uvádí kolem 10 kilometrů. Na cíl se zamyká ještě před odpálením. Obsluha ho pak nemusí dál sledovat ani nasvěcovat a může okamžitě změnit pozici. Ruské drony létají v rojích a odpalovací stanoviště se samo stává terčem, takže možnost vystřelit a hned odjet má pro přežití posádky zásadní váhu.
Střela vzniká pro mobilní krátkodosahový komplet DRAGON. Ten podle zástupce výrobce, kterého citoval web NV, prošel kodifikací a zhruba rok a půl už slouží v ukrajinské protivzdušné obraně. Dosud ale střílel upravené letecké střely R-73 a americké AIM-9M, tedy výzbroj vyvinutou pro souboje letadel ve vzduchu. ST-100 je pro DRAGON první střela, která byla od začátku stavěná pro úkol, jaký komplet na frontě skutečně plní.
Kdo samotnou střelu vyrábí, otevřené zdroje neuvádějí. DRAGON se spojuje s organizací Center of Innovative Technologies Program a vývoj koordinuje státní inovační platforma Brave1.
Proč Ukrajině začala docházet munice do kanonů stíhaček
Rusko od léta nasazuje ve stále větších počtech proudové verze dronů řady Geraň, rychlejší a odolnější nástupce klasických „Šáhidů“. Zelenskyj v rozhovoru pro Reuters otevřeně řekl, že proti nim musí létat stíhačky a že letectvu dochází munice ráže 20 mm. Každý takový vzlet stojí řádově víc než dron, kvůli kterému se letí.
Ruské drony se navíc zdokonalují. Ukrajinská vojenská rozvědka na portálu War&Sanctions popisuje u Geraně-5 satelitní navigaci Kometa-M12, odolnou proti rušení. Starší Geraň-4 nese optoelektronický korelační systém Susanin, se kterým se orientuje i bez signálu GPS. Rušení proto na tyhle drony stačit nemusí a obrana je musí fyzicky sestřelit.
Peníze na odpověď přišly z Berlína. Den po rozhovoru, 4. října, se Zelenskyj sešel s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Po schůzce oznámil, že německý balík pomoci ve výši 1,3 miliardy eur zahrnuje i financování výroby nových záchytných prostředků právě proti proudovým „Šáhidům“.
Osm firem, týdenní cykly a 8 000 objednaných dronů Octopus
ST-100 vyrostla z širšího programu. Brave1 už v červnu oznámila spolupráci s velením protivzdušné obrany na vývoji cenově dostupných záchytných střel s dosahem 3 a 5 kilometrů. ST-100 s dvojnásobným dosahem oproti pětikilometrové verzi tak stojí na vrcholu celé řady malých střel.
Jak platforma pracuje, popsal její šéf Andrij Hryceniuk v lednovém rozhovoru. V raketové soutěži získalo kontrakty a financování osm firem a vítěze vybírala vojenská komise. Projekty se řídí v týdenních až dvoutýdenních cyklech a zapojují se do nich univerzity i externí odborníci. Granty posouvají technologickou připravenost výrobku v průměru o 1,7 bodu na devítistupňové škále TRL, tedy zhruba o dva stupně vývoje za jedno kolo podpory. Část projektů běží utajeně, aby se o nich Rusové dozvěděli co nejpozději. Na veřejnost se dostává to, co už potřebuje peníze, partnery a velkosériovou výrobu.
Velkou výrobu Ukrajina zvládá rychle. Když se v boji osvědčil záchytný dron Octopus, ministerstvo obrany objednalo 8 000 kusů a výrobu rozdělilo mezi 29 firem. Víc než deset jednotek už navíc používá střelecké věže řízené umělou inteligencí, které ničí drony samostatně. U Octopusu přišla objednávka až po bojovém ověření a stejnou zkouškou musí ST-100 teprve projít.
Nejnižší patro obrany, které má šetřit střely Patriot
DRAGON se střelou ST-100 má chránit konkrétní městské uzly, infrastrukturu a vybrané směry, odkud útoky přicházejí. O patro výš stojí sériově vyráběný krátkodosahový systém Ryf (RK-10), postavený na základech sovětského kompletu Strela-10 a vybavený laserem naváděnou střelou. Systém NASAMS pokrývá střední vzdálenosti a v propojené síti bojuje proti dronům, letounům i střelám s plochou dráhou letu.
Nejvýš je Patriot s radarem na 150 kilometrů a střelami s dosahem 70 až 130 kilometrů, určený pro obranu ve velkých výškách a proti balistickým střelám. Ve vývoji je i Freya, levnější alternativa k Patriotu pro stejnou úlohu. Každá střela těchto systémů vystřelená na Geraň chybí tam, kde jí nic jiného nahradit nedokáže, a ST-100 má právě takové výstřely ušetřit.
Cena jedné ST-100 ale zveřejněná nebyla. Že je střela levná, je tak zatím jen slib, který nejde ověřit ani porovnat s cenou letu stíhačky. Podle Zelenského má první várka do jednotek dorazit ve druhé polovině října.