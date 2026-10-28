Konec opatření proti africkému moru prasat v Libereckém kraji. Poslední pásmo bylo zrušeno

Chovatelé prasat a myslivci na severu Libereckého kraje si oddychnou. Státní veterinární správa (SVS) zrušila poslední ochranné pásmo, které bylo vymezeno kvůli africkému moru prasat, a s ním padají i veškerá mimořádná veterinární opatření platná pro Frýdlantský výběžek. Se zrušením pásma vyslovila souhlas také Evropská komise.
Chovatelé prasat domácích přestávají mít povinnost nechat svá zvířata dvakrát ročně úředně kontrolovat a odpadá jim také nutnost zajišťovat veterinární osvědčení pro přesuny zvířat. Dosavadní povinnost vyšetřovat každý týden první dvě uhynulá prasata taktéž skončila. Přemísťování prasat i zvěřiny napříč oblastí je nyní bez jakéhokoliv omezení.
Dvouletá lhůta bez potvrzeného případu nákazy, která zrušení pásma umožnila, začala běžet po srpnu 2024, kdy byl zachycen poslední případ u uloveného prasete. Nálezy z června letošního roku se sice týkaly pozitivního jedince, šlo ale o zbytky zvířete uhynulého téměř o rok dříve. Od té doby jsou podle veterinářů všechna vyšetření negativní. Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) prohlásila Česko za zemi bez výskytu afrického moru prasat již v lednu letošního roku.
Celorepubliková opatření ale zcela nezmizela. Nadále platí celoroční intenzivní lov divokých prasat bez ohledu na kategorii a pohlaví, zákaz přemísťování volně žijících prasat v rámci ČR i přes hranice a omezení týkající se krmení domácích prasat. Zakázáno zůstává používání sena a slámy ze zemí s výskytem nákazy i krmení kuchyňskými odpady ze stravovacích zařízení. Pokračuje také pasivní monitoring v populaci divokých i domácích prasat formou laboratorního vyšetřování uhynulých zvířat.
Situace v sousedních zemích přitom zůstává napjatá. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád upozornil, že africký mor prasat je potvrzen v populaci divokých prasat v saském příhraničí přibližně 20 kilometrů od českých hranic a na Slovensku zhruba 30 kilometrů od hranic s ČR.
Africký mor prasat je smrtelné onemocnění, nakažená zvířata téměř vždy hynou a lék neexistuje. Na člověka se nepřenáší, lidé však mohou nákazu pasivně šířit prostřednictvím vepřového masa na velké vzdálenosti. V ČR se nemoc poprvé objevila v roce 2017 na Zlínsku, v Libereckém kraji pak v prosinci 2022, kde byla postupně potvrzena u 85 divočáků. V chovu domácích prasat nebyla nákaza v Česku dosud nikdy potvrzena.
Zdroj: autorský text / ČTK