Konec omezení na D5. Opravený úsek mezi Plzní a Rozvadovem bude opět plně průjezdný

Konec omezení na D5. Opravený úsek mezi Plzní a Rozvadovem bude opět plně průjezdnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec omezení na D5. Opravený úsek mezi Plzní a Rozvadovem bude opět plně průjezdnýZdroj: Richard Beneš
Článek byl publikován 12.11.2026 13:02
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