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Konec omezení na D5. Opravený úsek mezi Plzní a Rozvadovem bude opět plně průjezdný

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Zcela bez omezení bude konečně průjezdný úsek dálnice D5 mezi kilometry 110,3 a 100,7 ve směru na Plzeň. Nejpozději v neděli večer by mělo být odstraněno i poslední stávající dopravní omezení. Od začátku července se v tomto úseku prováděla kompletní rekonstrukce povrchu vozovky.
Konec omezení na D5. Opravený úsek mezi Plzní a Rozvadovem bude opět plně průjezdný

Konec omezení na D5. Opravený úsek mezi Plzní a Rozvadovem bude opět plně průjezdný

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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