Konec mokrých oken po každém probuzení: Na vině není těsnění, ale tato chyba, kterou dělá 95 % Čechů

Voda na skle, mokrý parapet nebo i plíseň. Podzimní rosení oken není nutně hned závadou. Stačí upravit větrání, omezit vlhkost a dávat pozor.
Podzim je v plné síle a pro mnoho lidí to znamená, že ráno odhrnou závěsy a místo čistého výhledu je čeká sklo pokryté kapkami. Voda se drží hlavně
u spodního okraje, někdy stéká až na parapet a po několika dnech se v rozích rámu začínají objevovat tmavé tečky. První podezření často padne na kvalitu oken. Samotné rosení však ještě neznamená, že je potřeba měnit zasklení nebo reklamovat celou montáž. Proč se voda objevuje právě na skle
S příchodem chladnějších dnů se podmínky v domácnosti mění. Venku klesají teploty, okna otevíráme méně a uvnitř přibývá vlhkosti z vaření, sprchování, sušení prádla i obyčejného dýchání. Pokud se vlhkost nemá kudy dostat ven, může se začít srážet na nejchladnějších místech v místnosti.
Okenní sklo bývá jedním z nich. Vzduch v domácnosti obsahuje vodní páru. Když se teplý a vlhký vzduch dostane k chladnému povrchu, ochladí se a za určitých podmínek se část vodní páry promění v drobné kapky. Říká se tomu kondenzace.
Praktická rada z našeho pohledu zní, že chcete-li zjistit, co se doma skutečně děje, nespoléhejte jenom na pohled na sklo. Pořiďte si jednoduchý vlhkoměr a
sledujte hodnoty v různých částech dne. Orientačně se v obytných místnostech často doporučuje relativní vlhkost přibližně 40 až 60 %. Samotné číslo ale není jediným vodítkem, důležitá je také teplota, stav budovy a to, zda se někde dlouhodobě drží vlhkost.
Nejčastější problém? Větráme málo, nebo nevhodně
Když se venku ochladí, řada lidí začne větrat co nejméně, aby nepřicházela o teplo. Jenže tím může vzniknout začarovaný kruh. Vlhkost zůstává uvnitř, okna se rosí a
obyvatelé se snaží problém řešit zvýšeným topením, aniž by zajistili dostatečnou výměnu vzduchu. V chladnější části roku bývá praktické hlavně krátké a intenzivní větrání otevřeným oknem, ideálně průvanem, pokud to dispozice bytu dovoluje a venkovní podmínky jsou vhodné.
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Vzduch se rychle vymění, zatímco stěny a vybavení se nestihnou tolik ochladit jako při dlouhém větrání na malou škvíru. Konkrétní délka závisí na počasí, velikosti místnosti a způsobu větrání. Dlouhodobě
pootevřené okno nemusí být ideálním řešením. V jeho okolí mohou prochladnout ostění a části rámu, což může zhoršit podmínky pro kondenzaci. Ještě důležitější je nezapomínat na větrání po činnostech, při kterých vzniká hodně páry. Po sprchování nebo vaření je vhodné vlhký vzduch odvést ven, pokud možno bez toho, aby se rozšířil do celého bytu, radí MPO. Co by při kontrole oken řešil montážní technik
Z pohledu technika Jiřího Kroutila, který se zabývá montáží oken, není důležitá jen voda na skle. Podstatné je i kde přesně se tvoří, jak často se problém opakuje a zda se přidávají další příznaky. Jinak se posuzují kapky na vnitřní straně skla během mrazivého rána a jinak vlhkost, která se stále drží kolem rámu nebo na ostění.
„ varuje. Všímejte si hlavně spodního okraje zasklení, rohů rámu a míst, kde se okno napojuje na stěnu. Když se tam objevuje voda, může kromě vyšší vlhkosti hrát roli i nízká povrchová teplota, omezené proudění vzduchu nebo tepelný most. Pokud je radiátor pod oknem, neměly by mu v cestě stát těžké závěsy či jiné překážky, které brání proudění teplého vzduchu podél skla,“
„Lidé také přehlíží, co mají před oknem. Dlouhé závěsy, těsně spuštěné žaluzie nebo široký parapet plný věcí mohou omezit proudění teplého vzduchu kolem skla. Povrch se pak může ochlazovat víc, než je žádoucí. Kontrolujte proto, zda dodal. vzduch může volně proudit kolem okna a zda topení není zakryté nábytkem nebo látkou. Květiny samy o sobě nebývají hlavním viníkem, ale hustě zaplněný parapet může komplikovat proudění vzduchu a současně ztěžovat včasné odhalení vody, která se hromadí pod květináči,“ Foto: SvětKreativity.cz, Zamlžené okno
Pokud víc přitopíme, vyšší teplota vzduchu může zlepšit podmínky na vnitřním povrchu skla, sama o sobě nicméně vodní páru z domácnosti neodstraní. Jestliže budete jen přitápět a
nebudete větrat, vlhkost se bude dál hromadit. Lepší je hledat rovnováhu mezi přiměřeným vytápěním, výměnou vzduchu a omezením zbytečných zdrojů vlhkosti. Jak poznat, zda změna návyků opravdu pomáhá
Jedna z našich kolegyň bydlící ve starším domě s novými okny s tímto problémem bojuje. Místo odhadů si na rady technika udělala jednoduché srovnání.
Několik rán po sobě si zaznamenávala, zda je sklo suché, lehce orosené, nebo se na něm tvoří souvislé kapky. Sledovala i vlhkost v místnosti a to, jestli před spaním větrala. Poté návyky zkusila změnit, větrala víc, po sprchování odvětrávala koupelnu a dala pryč závěsy.
A opravdu, množství vody se postupně snižovalo. Režim větrání a vlhkost v místnosti tedy byly v jejím případě důležitou částí problému. Není to však definitivní
důkaz, že je okno nebo montáž v pořádku. Při přetrvávajících potížích je potřeba posoudit i technický stav konstrukce. Na SvětěKreativity.cz jsme dávali i návod, jak okna perfektně umýt.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
MPO, Wikipedie
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