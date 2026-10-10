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Konec jedné z největších fantasy ság Netflixu se blíží. Pátá řada Zaklínače adaptuje poslední dvě knihy Sapkowského

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Do slunného vévodství Toussaint, které hráči znají z rozšíření Krev a víno ke hře Zaklínač 3, se podívá i seriál Netflixu. Pátá řada uzavře celou ságu Andrzeje Sapkowského a natočená je už od září 2025. Z letošních plánů Netflixu ale potichu zmizela a podle všeho dorazí až v roce 2027. Co o ní zatím
Konec jedné z největších fantasy ság Netflixu se blíží. Pátá řada Zaklínače adaptuje poslední dvě knihy Sapkowského

Konec jedné z největších fantasy ság Netflixu se blíží. Pátá řada Zaklínače adaptuje poslední dvě knihy Sapkowského

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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