Konec jedné z největších fantasy ság Netflixu se blíží. Pátá řada Zaklínače adaptuje poslední dvě knihy Sapkowského

Netflix oznámil už v dubnu 2024, že pátá řada
Zaklínače bude poslední, a obě závěrečné řady natočil za sebou. „Jsme nadšení, že knihy Andrzeje Sapkowského můžeme dovést k epickému a uspokojivému konci,“ uvedla tehdy showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich. Poslední klapka podle fanouškovského webu Redanian Intelligence, který produkci sleduje od začátku, padla v září 2025.
Premiéra se přesto letos nekoná. Finální řada zmizela z propagačních materiálů Netflixu pro rok 2026. Platforma to oficiálně nepotvrdila a datum zatím neoznámila. Může za tím stát ale hlavně náročná postprodukce plná triků a velkých bitev.
Foto: Netflix O čem bude poslední řada Zaklínače?
Pátá řada vychází z posledních dvou knih ságy
Andrzeje Sapkowského, Věže vlaštovky a Paní jezera. Připomeňme, že jde o nejtlustší svazky celé série, takže scenáristé budou mít co škrtat. Podle rozpisu režisérů, mezi kterými jsou Jeremy Webb, Christopher Clark Cowan a Alex Garcia Lopez, by řada měla mít osm epizod.
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Hissrich přitom nechce jít za hranice předlohy. Podle webu
What's on Netflix necítí potřebu vymýšlet nic nad rámec knih, hlavně ať se povede přistání. Knižní fanoušky, kteří seriálu léta vyčítali odbočky od Sapkowského, to může potěšit.
Hlavní trojice zůstává stejná. Geralta z Rivie hraje
Liam Hemsworth, který roli po třech řadách převzal od Henryho Cavilla. Ciri dál ztvárňuje Freya Allan a Yennefer Anya Chalotra. Foto: Susie Allnutt/Netflix Toussaint, Shani i Lysa Arryn ze Hry o trůny
Do obsazení přibylo přes pětadvacet nových herců. Hráči Zaklínače 3 zbystří, protože seriál zavítá i do vinařského vévodství Toussaint. Vévodkyni Annu Henriettu, dávnou lásku barda Jaskiera, si zahraje britská komička Ellie Taylor. Rytíře Reynarta de Bois-Fresnes ztvární Andy Apollo a barona de Trastamara Taylor James z
Vikingů: Valhally.
Vrátí se i Shani, studentka medicíny z knih, kterou hraje Emily-Jo Young. Kněžku Sigrdrifu ze Skellige ztvární Kate Dickie, kterou diváci znají jako Lysu Arryn ze
Hry o trůny. Liv Andrusier si zahraje Condwiramurs Tilly, mladou čarodějku, která umí číst ve snech. Foto: Susie Allnutt/Netflix Diváků ubylo, Češi zpřísnili
Netflix potřebuje, aby finále vyšlo. Čtvrtá řada, první s Hemsworthem v hlavní roli, měla podle oficiálních čísel Netflixu za první týden 7,3 milionu zhlédnutí. Třetí řada jich přitom na startu nasbírala 15,2 milionu. Podle dat společnosti Samba TV, na která upozornil web What's on Netflix, ubylo i amerických domácností, a to o víc než třetinu.
Ochladli i čeští diváci. Na Kinoboxu má
Zaklínač jako celek pořád slušné hodnocení 72 %, čtvrtá řada si ale vysloužila jen 65 %. Druhá přitom měla 74 % a třetí 72 %.
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Poslední řada tak má co dohánět. Tvůrci aspoň vědí, kam míří, protože konec ságy dávají knihy a celé finále mají natočené. Jestli se Geraltův příběh na obrazovce uzavře důstojně, ukáže až příští rok.
Pátá a poslední řada Zaklínače by na Netflix měla dorazit v roce 2027, přesné datum zatím nepadlo. Kdo chce mít náskok, může sáhnout po Věži vlaštovky a Paní jezera, obě knihy vyšly i česky.
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Redanian Intelligence, Samba TV, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 72 %