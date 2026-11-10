Konec jedné továrny na klobásy zasáhne více než 200 rodin: Velký německý výrobce uzenin rozhodl o uzavření provozu

Skupina Zur-Mühlen (ZMG),
největší výrobce a uzenin v Německu, končí s provozem závodu v Dissenu v Dolním Sasku. Výroba se má přesunout do Loxtetu v Severním Porýní-Vestfálsku, tedy cca 9 kilometrů dál. Pro 230 zaměstnanců z Dissenu to je klobás obří zásah. Firma jim nabídne práci v sesterském podniku The Family Butchers, jenže ne každý kvůli stejné práci začne dojíždět, případně řešit stěhování. Mluvčí ZMG deníku Bild řekl, že pracovní podmínky mají zůstat stejné, včetně započtené délky zaměstnání. Za uzavřením stojí podle firmy stagnující prodeje, vyšší náklady a tlak levnějších dodavatelů ze zahraničí. Propouštění v průmyslu: Německo není výjimka
Průmysl je celkově pod tlakem, podobné zprávy v posledních měsících nepřichází jen z Německa. I v Česku letos mizí pracovní místa po stovkách. Spolana v Neratovicích propustí asi 500 lidí poté, co ukončila výrobu kaprolaktomu a PVC. Moravskoslezské cukrovary zase zavírají závod v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde skončí 150 zaměstnanců. Úřad práce připomíná, že volných míst zároveň přibývá. Pro člověka, který má za sebou třeba 20 let v jednom provozu, je to ale užitečné tak napůl.
Zur-Mühlen přitom není žádná malá firma z regionu. Jde o největšího německého výrobce uzenin a pod skupinu patří víc značek. Jenže velikost sama o sobě dnes nic nezaručuje. Energie, mzdy i další vstupy
zdražují, zákazníci víc počítají a levnější dovoz tlačí na marže. Klobásy a zdraví: Co říkají data
U klobás se obvykle
řeší chuť, cena nebo to, jestli při . Zdraví se trochu opomíjí. Přitom Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která spadá pod WHO, zařadila grilování neprasknou zpracované maso, tedy uzeniny, klobásy a salámy, do skupiny 1 mezi prokázané karcinogeny. U pravidelné a vysoké konzumace zpracovaného masa data ukazují vyšší riziko kolorektálního karcinomu. Konkrétně každých dalších 50 gramů zpracovaného masa denně zvyšuje riziko tohoto typu rakoviny přibližně o 18 %. Foto: Pixabay, Známý výrobce uzenin vydržel krásných 140 let. Nyní to ale s podnikem vzdává
Průměrný Čech přitom sní za rok přes 75 kilogramů masa a uzeniny v tom nehrají malou roli. Když už tedy člověk po klobáse sáhne, není od věci dívat se na to, odkud pochází a jak byla vyrobena. Průmyslový výrobek s dusitany, škroby a dlouhým seznamem dochucovadel je něco jiného než klobása od řezníka, který umí říct, z jakého masa ji udělal. Poctivá řeznická klobása s minimem přísad a jasným původem masa je jiná liga, chuťově i složením. Naše tipy: Jak k uzeninám přistupovat rozumně Klobásy kupujte ideálně u řezníka, který zná původ masa a nepoužívá zbytečná plnidla. Sledujte složení. Kratší seznam ingrediencí bývá dobré znamení. Berme uzeniny spíš jako doplněk jídla, ne jako jeho každodenní základ. Dusitany označené jako E249 a E250 jsou v uzeninách běžné, u kvalitnějších výrobků ale jejich množství často bývá nižší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z , Agrarheute, Bild WHO / IAR