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Konec důchodu v 67 letech? Češi by mohli do penze dřív, Juchelkův účet ale může být astronomickýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kdy se člověk v Česku dočká penze, dnes určuje hlavně rok, ve […]
Konec důchodu v 67 letech? Češi by mohli do penze dřív, Juchelkův účet ale může být astronomický
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 13.10.2026 03:57
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