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Kondicionér na vlasy vytvoří na skle neviditelný film, po kterém prach i dešťové kapky sklouznou. Okna zůstanou čistá celé měsíce

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Lžička kondicionéru v kbelíku vody vyjde zhruba na 6 Kč. Na skle po ní zůstane tenká vrstva, po které kapky i prach sklouzávají snáz.
Kondicionér na vlasy vytvoří na skle neviditelný film, po kterém prach i dešťové kapky sklouznou. Okna zůstanou čistá celé měsíce

Kondicionér na vlasy vytvoří na skle neviditelný film, po kterém prach i dešťové kapky sklouznou. Okna zůstanou čistá celé měsíce

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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