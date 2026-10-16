Končící starosta Ralska Miloslav Tůma do Sněmovny za Jitku Volfovou nenastoupí

Končící starosta Ralska Miloslav Tůma do Sněmovny za Jitku Volfovou nenastoupíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Končící starosta Ralska Miloslav Tůma do Sněmovny za Jitku Volfovou nenastoupíZdroj: Facebook Miloslav Tůma
Článek byl publikován 16.10.2026 16:12
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