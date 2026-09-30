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Komunitní energetika v Česku roste. Stát jí ale krátí podporu, upozorňuje Pašek

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Komunitní energetika se v Česku rozvíjí rychleji, než se čekalo. Energetických společenství přibývá a sdílení elektřiny může lidem...
Ondřej Pašek

Ondřej Pašek

Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

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