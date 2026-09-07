Komu zůstala doma tato knížka povinné školní četby, dostane od sběratelů 50 000 Kč minimálně

Tento klenot české meziválečné tvorby měl doma snad každý z nás. Pokud se vám však na půdě nebo v zaprášené knihovně skrývá jeho úplně první, původní vydání z konce dvacátých let minulého století, držíte v ruce nečekaný sběratelský poklad. Sběratelé jsou za něj ochotni zaplatit tisíce korun, a v naprosto výjimečných případech se cena může vyšplhat až k astronomické sumě. Jak ale poznat, že máte doma ten správný unikát?
Nejslavnější zvířecí dvojice české historie ožívá v původním vydání
Tím tajemným pokladem, který dodnes dojímá celé generace, není nic jiného než legendární kniha Povídání o pejskovi a kočičce: jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. Tento klenot dětské literatury poprvé spatřil světlo světa na sklonku roku 1929, právě včas, aby stihl předvánoční trh. Příběhy o tom, jak si pejsek s kočičkou myli podlahu, pekli dort nebo psali dopis děvčatům, se okamžitě staly hitem. Většina z nás má doma novější vydání z druhé poloviny 20. století, ale právě ono vzácné první vydání z roku 1929 je dnes pro sběratele nesmírně lákavým artiklem. Vyznačuje se specifickým kouzlem, které moderní dotisky nedokážou plně napodobit.
Příběh geniálního tvůrce a nakladatelství Aventinum
Za vznikem tohoto mistrovského díla stojí geniální umělec Josef Čapek, který knihu nejen napsal, ale také sám doprovodil svými nezaměnitelnými ilustracemi. První vydání z roku 1929 vydal vizionářský nakladatel Otakar Štorch-Marien ve svém slavném nakladatelství Aventinum, a to jako vůbec první svazek prestižní edice Aventinum dětem. Kniha měla tehdy 122 stran a obsahovala 10 celostránkových barevných ilustrací vytištěných jednostranně, 33 černobílých celostránkových ilustrací a nádherně zdobené předsádky. Čapkův hravý styl a cit pro dětskou duši udělaly z knihy okamžitý triumf, který přežil všechny režimy.
Jak poznat vzácný originál z roku 1929?
Pokud doma narazíte na starý výtisk, musíte se pustit do malé detektivní práce. Prvním krokem je kontrola tiráže na konci knihy. Musí zde být jasně uveden rok 1929 a nakladatelství Aventinum. Pokud objevíte novější vydání od Albatrosu nebo SNDK, hodnota se pohybuje pouze v řádu desítek či stovek korun. Druhým zásadním faktorem je vazba. Nejcennější je původní měkká brožovaná obálka s Čapkovou kresbou, která je však kvůli opotřebení dětmi extrémně vzácná. Často se setkáte s dobovou poloplátěnou převazbou, která sice knihu zachránila, ale sběratelskou hodnotu snižuje o 50 až 70 procent. Důležitý je i vnitřní stav – počmárané stránky nebo chybějící listy cenu dramaticky srážejí dolů.
Jaká je skutečná cena a kde knihu úspěšně prodat?
Kolem prvního vydání Pejska a kočičky koluje mýtus, že za jakýkoli zachovalý kousek dostanete automaticky 50 000 Kč. Realita je však střízlivější, i když stále velmi lákavá. Běžně zachovalé výtisky v poloplátěné vazbě se v aukcích a antikvariátech prodávají za 1 500 až 6 000 Kč. Například na portálu Aukro se v dubnu 2026 běžně zachovalý stav prodal za 6 200 Kč. Unikátní exemplář, který obsahoval podpisy Josefa i Karla Čapka, se vydražil za 10 900 Kč. Teoretická hranice 50 000 Kč je vyhrazena pouze pro naprosto bezchybné, netknuté sběratelské unikáty v původní měkké obálce, které vypadají, jako by právě opustily tiskárnu.
I tak je několik tisíc korun za starou dětskou knížku skvělý výsledek! Pokud takový poklad doma najdete, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční domy nebo prověřené online aukční portály jako Aukro. Máte i vy doma v knihovně schovaný tento klenot z roku 1929, nebo vlastníte některé z pozdějších oblíbených vydání?
Zdroje článku: Tahle dětská knížka se válí Čechům na půdě. Netuší, že za ni sběratelé nabízí klidně i 50 000 Kč | Extrafit.cz, Obrazy v aukci | Povídání o pejskovi a kočičce - 1. vydání, Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce (1. vydání) — PSK, extrafit.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková