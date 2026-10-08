Komody a stěny z 60. let končily u popelnic. Kdo si je nechal ve sklepě, dnes sedí na majetku za desetitisíce korun

Dne 17. dubna 1958 se v Bruselu otevřela světová výstava a československý pavilon z ní odvezl Zlatou hvězdu, nejvyšší ocenění, a k tomu dalších třináct cen. Podle
Národního archivu se jím do října prošlo šest milionů lidí. Lehkost, barvy a víra v moderní budoucnost, kterou si návštěvníci odnášeli, se během několika let dostaly do obýváků po celé republice. Nejvýrazněji v podobě nízkých dýhovaných skříněk na štíhlých nožkách. Jedna taková komoda řady U-450, plně zrenovovaná, se dnes na americkém portálu 1stDibs nabízí zhruba za 47 500 Kč. Vzácnější exemplář ze stejné rodiny tamtéž vychází na přibližně 133 400 Kč. Kdo má podobný kus ve sklepě nebo na chalupě, měl by zbystřit. Rozhodují ovšem detaily, které na první pohled nemusí být vidět. Bruselský styl a Expo 58: jak se optimismus vešel do komody
Bruselský styl má snadno čitelný rukopis. Kónické nohy, které nábytek opticky nadnášejí, světlé dýhy, posuvná dvířka, asymetrie a odvážně barevná čela zásuvek. Oproti střídmému skandinávskému designu, který sází hlavně na teplo dřeva, si československá varianta víc hrála s barvou a s kombinací materiálů. Podle nás se v ní zhmotnila poválečná touha po lehkosti, kterou šedivá každodennost padesátých let tolik postrádala.
Za řadou U-450 stojí architekt Jiří Jiroutek. Podle databáze
Czech Grand Design přemýšlel o modulárním nábytku už v padesátých letech a skříňky pro Interiér Praha vznikly kolem roku 1958, kdy bruselská vlna kulminovala. Sám autor později vzpomínal na dubový korpus, typickou bruselskou kombinaci šedé a růžové a na dřevěnou podélnou úchytku. Mimořádně důmyslná byla i konstrukce: komodu šlo sestavit bez nářadí. Roku 1968 se Jiroutek setkal s Ingvarem Kampradem, zakladatelem firmy IKEA, který stavěl obchodní impérium na podobné myšlence skládacího nábytku.
Výroba běžela zhruba dvacet let. Podle firmy Nanovo, která dnes Jiroutkovy návrhy obnovuje, byla řada cíleně navržena tak, aby se dala vyrábět co nejlaciněji a byla dostupná širokým vrstvám. Dobová rarita z ní tedy nebyla. Masový produkt s autorským podpisem. A právě v tomhle paradoxu se skrývá její dnešní cena.
Proč retro nábytek mizel z bytů a proč se do nich vrací
Po roce 1989 se tuzemský spotřební svět otočil naruby. Pulty, na kterých dřív zboží chybělo, náhle zaplnila západní nabídka a řada domácností se věcí spojených se socialismem zbavovala. Komody, příborníky i celé obývací stěny putovaly do sklepů, na půdy, do sběrných dvorů a k popelnicím. Byly všude, nikomu nepřipadaly vzácné a do nového vkusu devadesátých let nezapadaly.
Kyvadlo se však zhouplo zpátky. Estetika poloviny minulého století ovládla interiérové časopisy po celém světě, nostalgie po šedesátých letech zesílila a stoupl i důraz na udržitelnost a na kvalitu starších kusů. Nanovo upozorňuje, že o U-450 je zájem v Česku i v cizině, a Czech Grand Design výslovně uvádí, že variantu U-453 s barevnými zásuvkami dodnes vyhledávají domácí i zahraniční sběratelé.
Symbolickým milníkem se stal rok 2018. Nanovo tehdy obnovilo výrobu vybraných skříněk podle původní dokumentace a první nově vyrobená komoda U-450 se objevila v dobročinné aukci Nadace Via s vyvolávací cenou 20 000 Kč. Kus, jenž kdysi stál v paneláku vedle televize, se rázem ocitl v katalogu vedle uměleckých děl.
Kolik stojí skříňky Jiřího Jiroutka: tři cenová patra
Trh s Jiroutkovým nábytkem se dá rozdělit do tří pater. Liší se tím, kdo prodává, v jakém stavu kus je a komu je určen.
Prodejní kanál Typická nabídka Orientační cena Český bazar (Bazoš, Sbazar) jednotlivé komody a skříňky U-450, U-452, U-453, U-460 1 790 až 8 500 Kč Český bazar, sestavy kompletní soubory Interiér Praha cca 20 000 až 24 000 Kč Specializovaný obchod Nanovo nové a renovované skříňky podle originálu 18 150 až 25 950 Kč 1stDibs, zrenovovaná U-450 zahraniční galerie cca 47 500 Kč 1stDibs, vzácnější U-450 zahraniční galerie cca 133 400 Kč
Na spodním patře se pohybují běžné inzeráty. Na Sbazaru například visí U-450 v klasických rozměrech 110 × 45 × 76 cm za 1 990 Kč, na Bazoši se jednotlivé kusy drží mezi necelými dvěma a osmi a půl tisíci. Celé sestavy už se nabízejí za dvacet až čtyřiadvacet tisíc. Spodní hranici názorně ukazuje Aukro: tamní U-450 s vyvolávací cenou 500 Kč v dubnu 2026 skončila bez jediného příhozu a ani velká Jiroutkova sestava za 15 000 Kč nového majitele nenašla. Anonymní inzerát bez kvalitních fotek a bez přesné identifikace prostě sběratele nepřitáhne.
Střední patro patří specializovaným obchodům. U Nanova se ceny skříněk pohybují mezi 18 150 a 25 950 Kč a tvoří spolehlivý domácí etalon toho, jakou hodnotu má kvalitně zpracovaný Jiroutek v Česku.
Nejvýš sahá zahraničí. Kromě obou komod U-450 se na 1stDibs objevuje třeba příborník Františka Mezulánika pro UP Závody za zhruba 73 200 Kč. Jindřich Halabala, další hvězda československého nábytku, tam má průměrnou prodejní cenu kolem 114 500 Kč. Desetitisíce za komodu ze šedesátých let tedy v galerijním prostředí představují běžnou hladinu.
Poklad ve sklepě, nebo jen stará komoda? Jak poznat originál
Samotné stáří hodnotu nezaručí. Sklepní poklad vzniká souhrou správného návrhu, zachovalého původu a vhodného místa prodeje. Než začnete počítat zisky, zkontrolujte:
Štítek výrobce. Interiér Praha, UP Závody nebo Jitona výrazně zvyšují důvěryhodnost. Modelové označení. U-450, U-452, U-453, U-458 nebo U-460 jsou Jiroutkova rodina, přičemž U-453 s barevnými zásuvkami patří k nejžádanějším. Rozměry a proporce. Častá komoda měří 110 × 45 × 76 cm. Materiál. Dýha, nikoli lamino. Restaurátor Pavel Kratochvíl popisuje originální U-453 jako dýhovanou dřevotřísku s bukovými nohami a lakovanými čely zásuvek. Původní nohy a úchytky. Charakteristické podélné úchytky jsou pro identifikaci zásadní. Funkčnost. Posuvná dvířka, zásuvky i zámky by měly fungovat bez větších zásahů. Žádné přetírání. Masivní nátěr barvou z hobbymarketu dokáže sběratelskou cenu srazit k nule.
Pokud váš kus splňuje většinu bodů, porovnejte ho s nabídkou Nanova a 1stDibs. Snadno pak odhadnete, do kterého cenového patra patří.
Renovovat, nebo prodat hned? Kde z retro nábytku vytěžit nejvíc
S brusným papírem raději nespěchejte. U sběratelského kusu se vyplatí nejdřív ho nafotit a ověřit hodnotu v původním stavu, protože amatérský zásah může cenu spíš snížit. Svépomocí zvládnete šetrné čištění, údržbu a drobné opravy. Poškozenou dýhu, červotoče nebo rozklížené spoje svěřte odborníkovi.
Náklady se přitom liší řádově. Dílna Anyt Style uvádí celkovou renovaci komody od 3 000 Kč bez materiálu, Ateliér Fiala si za kompletní renovaci třízásuvkové dýhované komody se šelakovou politurou účtuje 25 000 až 30 000 Kč. U levnějšího bazarového kusu by tak dražší renovace snadno spolkla celou prodejní cenu. U žádaného modelu se zdravou konstrukcí naopak může otevřít dveře do vyššího patra.
Rozhoduje i prodejní kanál. Bazoš, Sbazar nebo Aukro nabízejí rychlost, ale obvykle nižší výnos a tlak kupce na co nejsnazší odvoz. Nejvyšší částky se objevují u specializovaných vintage obchodů, designových bazarů a kurátorovaných platforem typu 1stDibs nebo Pamono, kam se ovšem obvykle dostanete přes profesionálního prodejce. Ať zvolíte cokoli, inzerát by měl obsahovat přesný model, rozměry, fotky štítků a detailů i poctivý popis stavu. Dobře vyfocená a správně pojmenovaná U-453 se prodává úplně jinak než „stará komoda po babičce”.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková