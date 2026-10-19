Kominík varuje před 1 chybou při zatápění v krbu. Dělá ji většina Čechů a za pár let zničí komín

Kominík při prohlídce nepotřebuje žádné přístroje, aby poznal, jak se v domě topí. Stačí mu otevřít dvířka u paty komína a podívat se, co z něj vybere. Podle nálezu pozná, jestli je komín v pořádku, nebo jestli ho něco pomalu rozežírá zevnitř. Za špatným nálezem přitom velmi často stojí jediný zlozvyk z prvních minut po zapálení ohně.
Co kominíkovi prozradí saze
Suché a sypké saze jsou dobrá zpráva. Kominíci je berou jako doklad, že palivo v kamnech hoří dokonale. Varovným signálem je černá lepkavá vrstva na stěnách průduchu. Kominíci v ní poznají dehet, který vzplane ochotněji než sypké saze.
Leccos napoví i pohled na střechu. Z komína dobře rozpálených kamen nestoupá skoro žádný viditelný kouř. Hustý šedý dým znamená, že dřevo hoří při nízké teplotě a velká část hořlavých látek odchází do komína nespálená.
Přečtěte si také: Češi přestávají používat rychlovarné konvice. Nahrazují je tímto spotřebičem, který ohřeje vodu za polovinu peněz Hustý šedý dým nad střechou prozrazuje, že dřevo v kamnech hoří při nízké teplotě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co sledovat V pořádku Špatný nález Saze suché a sypké (palivo hoří dokonale) černá lepkavá vrstva (dehet, vzplane ochotněji než sypké saze) Kouř nad střechou skoro žádný viditelný kouř hustý šedý dým (dřevo hoří při nízké teplotě) Chyba, která se stane hned po škrtnutí sirkou
Scénář zná skoro každý, kdo topí v krbových kamnech. Do studeného topeniště se naskládá pár silných polen, oheň se zapálí, a jakmile vyšlehne plamen, přívod vzduchu se přivře, aby dřevo vydrželo co nejdéle. Kamna pak jen líně doutnají. Oheň, kterému se hned po zapálení vezme vzduch, nestihne topeniště ani komín pořádně zahřát a spaliny do průduchu odcházejí chladné. Kominíci tenhle zlozvyk uvádějí jako častou chybu při zatápění.
Spolehlivé číslo o tom, kolik domácností takhle zatápí, k dispozici není. Kamnář Tomáš Hnátnický z Cechu kamnářů ČR ale v roce 2021 pro Novinky popsal, že většina lidí zapaluje oheň zespodu, přestože při zátopu shora se komínový tah rozjede rychleji. U kamen bez roštu to přispívá k tomu, že se komín ohřívá pomaleji, než by mohl.
Přečtěte si také: Elektrikář: Tento spotřebič nikdy nenechávejte v zásuvce. Žere proud i vypnutý a ročně vás stojí 2 000 Kč Proč studený komín dehtuje
Spaliny z ohně nesou vodní páru a zbytky nespáleného dřeva. Z teplého komína vyletí ven, ve studeném ale chladnou. Jakmile jejich teplota klesne pod takzvaný rosný bod, začnou se srážet na stěnách průduchu. Kominíci na to loni v únoru upozorňovali v debatě o nových evropských pravidlech pro kamna.
„[…] v komíně se začne usazovat dehet. Ten strašně rád hoří,“ uvedl pro deník Echo24 prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.
Vlhké dřevo celý problém ještě zhoršuje. Část tepla se spotřebuje na odpaření vody, oheň hoří hůř a sazí i dehtu v komíně přibývá.
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Dokud se dehet z komína neodstraní, hrozí požár, protože se jeho vrstva při topení může vznítit. Kominík ho musí vypálit nebo vyfrézovat a oprava bývá drahá. V nejhorších případech už komín zachránit nejde a zbývá ho zbourat a postavit nový.
Usazený dehet musí kominík z komína vypálit nebo vyfrézovat, jinak hrozí požár. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Komín ohrožuje i vlhkost. Ta se ve studeném průduchu sráží a spolu s usazeninami proniká do spár mezi cihlami. Malta postupně slábne a komín ztrácí soudržnost. Kominík to pozná podle úlomků cihel a rozpadlé malty, které vybere u paty komína.
Jak zatopit, aby komín zůstal zdravý
Na zátop se hodí měkké dřevo a tenčí polínka, která chytnou rychle a topeniště i komín brzy prohřejí. Tvrdé dřevo patří do kamen až potom. Noviny mohou zanášet spalinové cesty, proto je nahraďte tuhým podpalovačem. Benzín ani jiné hořlavé kapaliny do kamen na dřevo nepatří, hasiči před nimi kvůli vážným popáleninám výslovně varují.
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Jestli oheň zapálit shora, nebo zespodu, záleží na konstrukci kamen. U topenišť bez roštu se zatápí shora, protože se tak komín ohřeje rychleji. Kamna s roštem, kterým proudí vzduch zespodu, se zapalují dole. Pokud si nejste jistí, poradí návod od výrobce.
Přívod vzduchu nechte při zatápění otevřený, dokud se dřevo pořádně nerozhoří a komín nezačne táhnout. Regulovat ho můžete až potom a s citem, aby plamen zůstal jasný. Celé to funguje jen se suchým dřevem s vlhkostí do 20 procent. Měkké dřevo potřebuje na schnutí zhruba jeden až dva roky, tvrdé o rok déle. A pokud za dvířky u paty komína najdete černou lepkavou vrstvu, pozvěte kominíka dřív, než dehtu přibude.
Zdroje: https://www.hzscr.gov.cz/soubor/hasici-rady-topidla-big-new-pdf.aspx, https://www.echo24.cz/a/HMMgf/zpravy-krby-kamna-kotle-regulace-evropska-komise-narizeni-topeni-drevem-cesko-ministerstvo-prumyslu-brusel-eu, https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdy-zavolat-kominika-vcera-bylo-pozde-25643.html, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-topite-spravne-kominik-radi-jak-se-ohrat-bezpecne-a-ekologicky-40352193, https://www.estav.cz/cz/1684.jak-spravne-topit-v-kamnech-a-krbech, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-topit-v-krbu-23371.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/pribyva-pozaru-kominu-muze-za-ne-i-paleni-plastu-v-kamnech-84988, https://www.estav.cz/cz/56.osm-nejcastejsich-zavad-kominu-ktere-vas-mohou-pripravit-o-zivot
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