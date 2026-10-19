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Kominík varuje před 1 chybou při zatápění v krbu. Dělá ji většina Čechů a za pár let zničí komín

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Kominík při prohlídce nepotřebuje žádné přístroje, aby poznal, jak se v domě topí. Stačí mu otevřít dvířka u...
Kominík varuje před 1 chybou při zatápění v krbu. Dělá ji většina Čechů a za pár let zničí komín

Kominík varuje před 1 chybou při zatápění v krbu. Dělá ji většina Čechů a za pár let zničí komín

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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