Kominík varuje Čechy: zkontrolujte si před topnou sezónou komín, jinak můžete dostat pokutu i 10 000 Kč

Spousta majitelů domů bere komín jako něco, co prostě funguje. Když loni v zimě táhl bez potíží, nevidí důvod, proč by se na něj měl letos někdo dívat. Kominíci ale upozorňují, že tahle úvaha může vyjít pořádně draho.
Hasiči se o zanedbaném komíně většinou dozvědí, až když je pozdě
Nikdo nechodí po vesnici a nezjišťuje, jestli máte od kominíka potvrzení. Mluvčí Společenstva kominíků Martin Zeman v ČT24 popsal, že zanedbaný komín se obvykle prozradí sám. Signálem bývá vrstva sazí v průduchu, v horším případě oheň. Jakmile hasiči dohledají, že požár vyšel z neudržovaného komína, přijde na řadu pokuta.
Přečtěte si také: Položte bobkový list na radiátor. Až začnete na podzim topit, provoníte si byt za 0 Kč Když hasiči zjistí, že požár vyšel z neudržovaného komína, majiteli domu hrozí pokuta. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zákon o požární ochraně stanoví, že kdo provozuje komín v rozporu s pravidly, může od hasičského záchranného sboru kraje dostat pokutu do 10 000 Kč. Kdo navíc svým jednáním způsobí požár, dopustí se dalšího přestupku, za který hrozí pokuta až 25 000 Kč, pokud nejde rovnou o trestný čin. Obě sazby se týkají fyzických osob, tedy i běžných majitelů domů, a platí podle znění zákona k říjnu 2026. Na firmy a podnikatele pamatuje zákon s ještě přísnějšími sankcemi.
Co kominík na komíně vlastně dělá
Kontrolu smí provést jen kominík, který má živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Při kontrole postupuje v tomto pořadí:
komín nejdřív vyčistí; teprve potom posoudí jeho technický stav, jestli spaliny bezpečně odcházejí ven a jestli nejsou příliš blízko dřevěné trámy nebo jiné hořlavé věci; o všem, co zjistil, vám pak předá písemnou zprávu. Přečtěte si také: Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená
U běžných domácích kamen a kotlů na pevná paliva, tedy na dřevo, uhlí nebo pelety, smíte komín mezi návštěvami kominíka vymetat i vlastníma rukama. U výkonnějších kotlů to zákon nedovoluje. Kontrola ovšem zůstává výhradně na odborníkovi.
Kontrolu si nepleťte s revizí. Tu dělá revizní technik spalinových cest a potřebujete ji jen v určitých situacích, třeba když přecházíte na jiné palivo, měníte kotel nebo kamna za jiný typ či výkon, připojujete spotřebič do dosud nepoužívaného komína nebo když vám v komíně hořely saze.
Jednou za rok, na chalupě méně často
U naprosté většiny domácností platí jednoduché pravidlo, které vychází z vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Kominík má komín zkontrolovat nejméně jednou za rok, ať už topíte dřevem, uhlím, topným olejem nebo plynem.
Přečtěte si také: Češi neví, že mytí syrového masa ve dřezu může být nebezpečné. Opakují stejné chyby Většina domácností musí nechat komín zkontrolovat kominíkem nejméně jednou za rok. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Delší lhůtu stanoví vyhláška dvěma skupinám. Komín od kondenzačního plynového kotle stačí nechat zkontrolovat jednou za dva roky a totéž platí pro chaty a chalupy vedené jako stavba pro rodinnou rekreaci. U plynového kotle, jehož odvod spalin je podle výrobce součástí spotřebiče, se čištění i kontrola řídí návodem výrobce. Samotné čištění má vlastní lhůty, které určuje hlavně druh paliva a u pevných a kapalných paliv i to, jestli topíte celý rok, nebo jen v zimě.
Čištění, kontrolu a revizi přehledně shrnuje následující tabulka:
Úkon Kdo ho provádí Kdy je potřeba Čištění (vymetení) kominík, u běžných domácích kamen a kotlů na pevná paliva i sami majitelé podle lhůt pro daný druh paliva, u pevných a kapalných paliv i podle toho, jestli topíte celý rok, nebo jen v zimě Kontrola jen kominík s živnostenským oprávněním v oboru kominictví nejméně jednou za rok, u kondenzačního plynového kotle a u staveb pro rodinnou rekreaci jednou za dva roky Revize revizní technik spalinových cest jen v určitých situacích, třeba při přechodu na jiné palivo, výměně spotřebiče za jiný typ či výkon nebo po hoření sazí v komíně Zpráva od kominíka se hodí i u pojišťovny Přečtěte si také: Důchodci v Rakousku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody
Pokuta od hasičů přitom nemusí být to nejhorší. Po požáru z neudržovaného komína může majitel přijít o část peněz i u pojišťovny. Občanský zákoník jí dovoluje plnění zkrátit, když zanedbaná údržba výrazně přispěla k tomu, že oheň vůbec vznikl, nebo že napáchal větší škodu. Chybějící část nákladů na opravu pak majitel platí sám. Jestli může pojišťovna v krajním případě nevyplatit nic, záleží na podmínkách konkrétní smlouvy.
Zprávu od kominíka proto uložte tak, abyste ji v případě potřeby rychle našli. Pojišťovny ji totiž po požáru běžně vyžadují.
S objednáním neotálejte a podomním nabídkám nevěřte
Kdo začne kominíka shánět až s prvními mrazy, často narazí. Když Česká televize letos v září obvolala kominíky, většina z nich měla nejbližší volný termín až v zimě. Kominíci doporučují ozvat se, jakmile v domě přestanete topit, protože mimo podzimní nápor bývá čekání podstatně kratší.
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Opatrní buďte u nabídek, které přijdou samy. Společenstvo kominíků upozorňuje, že přeplněné kalendáře poctivých řemeslníků každý rok využívají podvodníci. Komín pořádně neprověří, a jakmile dostanou peníze, přestanou být k zastižení. Podezřelá je hlavně nevyžádaná nabídka s nápadně nízkou cenou a také kominík, který vám po práci nepředá písemnou zprávu. Ověřeného kominíka ve svém kraji najdete v seznamu na webu Společenstva kominíků ČR.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://archiv.hzscr.gov.cz/clanek/komin-bez-sazi-dum-bez-rizika-topna-sezona-zacala.aspx, https://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-zpravy/pravidelna-kontrola-komina-chrani-zdravi-majetek-i-penize, https://kladensky.denik.cz/zpravy-region/kominik-revize-topidla-kominu-kourovod-nutna-pred-zimou-pojistovna-problem/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-nezapomente-na-kontrolu-komina-v-pripade-pozaru-jinak-dostanete-od-hasicu-pokutu-a-od-pojistovny-mene-40536052, https://www.ceskestavby.cz/clanky/kazdy-den-hori-3-az-4-kominy-pokud-nemate-potrebne-revize-hrozi-i-vysoke-pokuty-32618.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/kominici-maji-vetsinou-plno-terminy-nabizeji-casto-az-v-prosinci-377756