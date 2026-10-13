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Kominík varuje Čechy: zkontrolujte si před topnou sezónou komín, jinak můžete dostat pokutu i 10 000 Kč

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Dennívýzva
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Spousta majitelů domů bere komín jako něco, co prostě funguje. Když loni v zimě táhl bez potíží, nevidí důvod, proč by se na něj měl letos někdo dívat. Kominíci ale upozorňují, že tahle úvaha může vyjít pořádně draho. Hasiči se o zanedbaném komíně většinou dozvědí, až když je pozdě Nikdo nechodí po vesnici a nezjišťuje, […]
Kominík varuje Čechy: zkontrolujte si před topnou sezónou komín, jinak můžete dostat pokutu i 10 000 Kč

Kominík varuje Čechy: zkontrolujte si před topnou sezónou komín, jinak můžete dostat pokutu i 10 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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