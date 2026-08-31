Komín nestačí jen vymést. Chybějící kontrola může stát 10 tisíc a zkomplikovat pojistku

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Komín nestačí jen vymést. Chybějící kontrola může stát 10 tisíc a zkomplikovat pojistkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Konec léta je vhodnou dobou objednat kominíka. Řada majitelů domů však stále považuje vybrání sazí za totéž co povinnou kontrolu komína. Zákon přitom rozlišuje…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Šestnáctitisícové Říčany u Prahy mají od pondělí novou základní školu. Vznikla na louce uprostřed bytové...
Pražské letiště v červenci odbavilo skoro dva miliony cestujících. Jaká byla nejžádanější destinace?
Pražské letiště mělo v červenci rušno. Celkem prošlo jeho branami 1,907.237 cestujících, což je oproti...
Požár ubytovny v Šumperku: Dva lidé bojují o život
Policie zahájila trestní řízení v souvislosti s požárem, který v neděli večer zachvátil ubytovnu v...
Porucha zabezpečení ochromila klíčový koridor mezi Prahou a Moravou, vlaky se zpožďují o desítky minut
Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou se dnes potýkají s výraznými komplikacemi....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Hromadu štěrku ozdobil šprýmař z Brna křížem. Kolemjdoucí si mysleli, že to je hrob
- Tábor mění jízdní řády MHD. Autobusy lépe navážou na vlakovou dopravu
- Lidé prchali po žebřících. Požár v Šumperku policie vyšetřuje pro obecné ohrožení
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