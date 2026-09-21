Komik v sukních Věra Ferbasová by dnes oslavila 113. narozeniny. Za svou slávu vděčila především Burianovi

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Komik v sukních Věra Ferbasová by dnes oslavila 113. narozeniny. Za svou slávu vděčila především BurianoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdo by neznal potřeštěnou, ale roztomilou dívenku z prvorepublikových filmů Věru Ferbasovou, jednu z nejvýraznějších hereček první republiky. Na stříbrném plátně hrála prakticky vždy…
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Jihomoravští hygienici hlásí méně případů klíšťové encefalitidy, boreliózy ale přibylo
Letošní sucho a horko přispělo k mírnému poklesu případů klíšťové encefalitidy na jižní Moravě. Krajská...
V přírodní památce na Karvinsku by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmoorských koní
Přírodní památka Mokřad u Rondelu v Havířově na Karvinsku by se mohla v příštím roce proměnit v domov pro...
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Česká psychiatrie čelí alarmujícímu nárůstu mladých pacientů. Za posledních deset let se více než...
Praha 6 upřesnila název Šabachova parku v Dejvicích. Tabule vysvětluje, po kom místo nese jméno
Praha 6 osadila ve středu Šabachův park v Dejvicích modrou dodatkovou tabulí, která objasňuje, po kom park...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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Chcete vědět víc? Ptejte se hráče, odbyl Nedvěd otázku na Schicka
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Proti Anglii i Španělsku budeme prohrávat souboje, přiznal Denia. Hned ale nabídl řešení
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Ne každý konflikt potřebuje vítěze. Někdy potřebuje jen dva lidi, kteří už nechtějí vyhrát za každou cenu
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