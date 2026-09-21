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Komik v sukních Věra Ferbasová by dnes oslavila 113. narozeniny. Za svou slávu vděčila především Burianovi

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Kdo by neznal potřeštěnou, ale roztomilou dívenku z prvorepublikových filmů Věru Ferbasovou, jednu z nejvýraznějších hereček první republiky. Na stříbrném plátně hrála prakticky vždy…
0 imdb.com švadlenka

0 imdb.com švadlenka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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