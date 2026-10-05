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Kometa poslala Svozila z kola ven a sáhla po Irvingovi, kterého Sparta nepotřebovala. Král musí zabrat, jinak dopadne stejně

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Kometa v neděli podepsala Aarona Irvinga, rekordmana mezi extraligovými obránci. Stanislav Svozil podle iSportu míří na transferovou listinu.
Kometa poslala Svozila z kola ven a sáhla po Irvingovi, kterého Sparta nepotřebovala. Král musí zabrat, jinak dopadne stejně

Kometa poslala Svozila z kola ven a sáhla po Irvingovi, kterého Sparta nepotřebovala. Král musí zabrat, jinak dopadne stejně

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 20:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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