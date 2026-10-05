Kometa poslala Svozila z kola ven a sáhla po Irvingovi, kterého Sparta nepotřebovala. Král musí zabrat, jinak dopadne stejně

Neděle 4. října, Brno. Aaron Irving dopoledne podepisuje smlouvu, odpoledne poprvé trénuje s novým týmem a v pondělí by rád nastoupil v Českých Budějovicích. Ještě před třemi týdny byl bez angažmá. Kometa ho přivedla jako posilu do obrany a hlavně do přesilovek, přestože se už teď v kabině tísní tolik beků, že na všechny nevychází místo v sestavě. Podle informací iSportu se kvůli tomu klub loučí se Stanislavem Svozilem, letní posilou ze zámoří. Pod tlakem je i Filip Král. Irvingův podpis tak není jen doplnění kádru, ale signál, že se hierarchie brněnské obrany právě přepisuje.
Kdo je Irving a proč ho Sparta pustila
Třicetiletý Kanaďan z Edmontonu není v extralize nováček. Podle oficiálního oznámení HC Kometa Brno má v české nejvyšší soutěži za sebou 300 zápasů, 58 gólů a 63 asistencí. Za dvě základní části v Litvínově nasbíral ve 107 utkáních 22 gólů a 21 asistencí. Pak přišel přestup do Sparty a sezona 2024/25, ve které dal v základní části 21 gólů a přidal 17 asistencí. Tolik branek žádný obránce v historii extraligy za jeden ročník nevstřelil.
O to překvapivější byl jeho konec v Praze. Sparta ho uvolnila 14. září, krátce před startem sezony. Sportovní ředitel Tomáš Divíšek podle Sport.cz vysvětlil, že po dohodě s trenéry došli k závěru, že by Irving nedostal adekvátní herní prostor, nevešel by se do přesilových her a držet ho jako sedmého obránce nedávalo smysl. Sparta chtěla dát víc prostoru mladým bekům Ninu Tomovovi a Matyáši Michálkovi.
Hraje roli i to, že na rekordní ročník v minulé sezoně podle Sport.cz nenavázal. Kometa tedy nekupuje hráče na vrcholu, ale specialistu, který potřebuje znovu dostat roli, ve které je nejsilnější.
V Brně ji dostane okamžitě. Majitel, generální manažer a hlavní trenér Libor Zábranský Irvinga popsal jako produktivního beka se skvělou střelou a zároveň otevřeně přiznal, že v obraně má Kometa přetlak. Smlouva platí do konce sezony 2026/27 a obsahuje opci na další rok. Kometa si tak nechává pootevřené dveře k delší spolupráci; nejde jen o krátkou výpomoc.
Svozil: z letní posily na transferovou listinu za čtyři měsíce
Pro kontrast stačí vrátit se do 3. června. Tehdy Kometa slavnostně oznámila návrat Stanislava Svozila po pěti letech v zámoří. Odchovanec měl za sebou 79 extraligových startů za Brno, dva zápasy v NHL s jednou asistencí a stříbro z juniorského mistrovství světa 2023. Klub ho prezentoval jako důležitý dílek do defenzivy.
O čtyři měsíce později je všechno jinak. Podle informací iSportu s ním Kometa už nepočítá, nabízí ho jinam a zařadila ho na transferovou listinu. Jako důvod iSport uvádí nespokojenost s jeho výkony a hlavně s kondiční připraveností po návratu z Ameriky. Oficiální oznámení klubu zatím chybí.
Čísla rozhodnutí vedení podtrhují. Svozil vynechal start ročníku, podle klubových statistik vygenerovaných 2. října odehrál jen dva zápasy s jednou asistencí a poslední dvě utkání už v sestavě nebyl. O dlouhodobý trend nejde, problém se týká jeho prvních týdnů nové sezony. Kometa ale zjevně nechtěla čekat.
Kam Svozil zamíří, zatím není jasné. iSport připomíná, že o něj nedávno projevila zájem Sparta. Právě ta, která pustila Irvinga. Potvrzený nový klub ale zatím nemá a jeho budoucnost zůstává otevřená.
Král dostane ještě šanci. Možná poslední
Filip Král je v jiné situaci, i když méně pohodlné, než by si přál. Šestadvacetiletý obránce odehrál v úvodu sezony pět ze šesti zápasů, připsal si jednu asistenci a bilanci +/- 0. Naposledy ale podle iSportu nehrál z výkonnostních důvodů. Server píše, že Král dostane další šanci, ale musí zabrat. Jinak může dopadnout stejně jako Svozil.
Přímé ultimátum od vedení ani od trenérů jsme nedohledali. Asistent Kamil Pokorný po utkání s Mladou Boleslaví jen obecně řekl, že obránce do sestavy volí i podle typologie soupeře. To ale znamená, že každý z beků musí trenérům dát důvod, proč by měl hrát právě proti tomu kterému soupeři. Král není odepsaný, jeho místo v sestavě ale už není samozřejmé.
Jak vypadá srovnání tří jmen, kolem kterých se teď brněnská obrana točí:
|Hráč
|Věk
|Role při příchodu
|Aktuální sezona 2026/27
|Klíčové číslo
|Aaron Irving
|30
|posila do obrany a přesilovek
|debut na řadě
|21 gólů v sezoně 2024/25 (rekord obránců)
|Stanislav Svozil
|neuvedeno
|navrátilec ze zámoří, letní posila
|2 zápasy, 0+1
|79 dřívějších startů za Kometu
|Filip Král
|26
|obránce kádru
|5 zápasů, 0+1, +/- 0
|naposledy mimo sestavu
Z tabulky je vidět, proč Irving přichází. Svozil i Král se zatím bodově drží na minimu a Kometa potřebuje beka, který dokáže z modré čáry rozhodovat zápasy.
Dvanáct obránců a jedna přesilovka
Podle Hokej.cz má Kometa po Irvingově příchodu na soupisce dvanáct obránců: Beroun, Gulaši, Král, Kučeřík, Mikyska, Nedomlel, Svozil, Ščotka, Witkowski, Libor Zábranský mladší, Zubíček a nově Irving. V zápase přitom typicky hraje šest, nanejvýš sedm.
Pravidla soutěže Kometě v nabírání nebrání. Herní řád Tipsport extraligy 2026/27 pracuje se Seznamem hráčů, do kterého mohou kluby doplňovat hráče až do 31. ledna 2027, po tomto datu už jen vybrané mladíky ročníků 2007 až 2010. Vyřadit hráče ze seznamu lze kdykoliv. Do utkání musí tým nastoupit s nejméně deseti a nejvýše dvaceti hráči do pole a s jedním až dvěma brankáři. Limit celkového počtu hráčů na seznamu řád v příslušné pasáži neuvádí.
Problém tedy není v pravidlech, ale v rozdělení rolí. Mezi brněnskými beky bodově vede Libor Zábranský mladší se čtyřmi asistencemi a bez gólu. Radek Kučeřík má dvě asistence, Svozil, Král a Ščotka po jedné, Witkowski jeden gól. Deset bodů z modré čáry dohromady, jediná branka. Ligové srovnání obran podle klubů zatím v otevřených zdrojích chybí, ale i vnitrotýmová čísla ukazují, kde Kometu tlačí bota.
Podle nás právě tady leží skutečný smysl podpisu. Kometa nemá málo obránců, má málo obránců, kteří střílejí góly. Irving přichází s profilem, jaký v kádru chybí, a může okamžitě převzít první přesilovkovou formaci. Kdo se do ní nevejde, bude muset bojovat o místo jinde. Tlak na Svozila s Králem tak není vedlejší efekt, ale přímý důsledek.
Debut v Budějovicích, pak Sparta
Kometa vstoupila do sezony rozpačitě. Podle Hokej.cz byla po šesti zápasech devátá s osmi body, dvěma výhrami v základní hrací době, jednou po prodloužení či nájezdech, třemi porážkami a skóre 19:18. iSport ji večer po průběžné aktualizaci tabulky řadil na jedenácté místo, protože některé týmy měly odehráno víc utkání. Kometa se tedy pohybuje kolem pásma předkola play-off, nikoli mimo hru.
Irving dostane první příležitost hned. Klub uvedl, že po podpisu absolvoval první trénink a lze čekat jeho zásah do pondělního utkání 5. října od 17:30 na ledě Motoru České Budějovice. Sám Kanaďan řekl, že by v pondělí chtěl hrát, a dodal, že věří, že týmu pomůže s produktivitou.
Pak přijde zápas, který si fanoušci zakroužkovali. V pátek 9. října hraje Kometa v Praze proti Spartě. Irving se tak do haly, kde nedostal místo v přesilovce, vrátí po necelých čtyřech týdnech v dresu soupeře.
První výsledky se dají sledovat ve dvou rovinách. Okamžitě v tom, kolik času Irving stráví na ledě při přesilovkách. A během prvních tří až pěti zápasů v tom, jestli se brněnská přesilovka začne proměňovat v góly. Samotný podpis ale neřeší kondici ostatních ani defenzivní stabilitu.
Kometa se rozhodla rychle a tvrdě: letní návrat odsunula na vedlejší kolej a místo něj dala šanci muži, kterého jinde nechtěli. Jestli to byla chyba, ukáže až to, zda se Svozil zvedne v jiném dresu. Pro Filipa Krále zatím platí jednoduchá rovnice: každé střídání je teď konkurz.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka