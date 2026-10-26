Komentátor Oktagonu vymění mikrofon za rukavice a postaví se Véghovi. Jeho trenér ale varuje před podcenění

Když OKTAGON vysílá své turnaje do světa, patří k jeho zvukové stopě hlas s anglickým přízvukem, který divákům překládá, co se právě v kleci stalo. Na konci prosince bude to místo u pultu prázdné. Jeho majitel Luke Barnatt, bývalý bojovník největší světové organizace UFC a komentátor OKTAGONu pro anglicky mluvící publikum, dostal za soupeře Attilu Végha, prvního Slováka se světovým titulem v Bellatoru. Oficiální karta u jejich jmen neuvádí klasické MMA, ale formát, který se v organizaci objevuje teprve krátce. Z čísel na profilech obou mužů plyne, proč si z toho ve Véghově rohu nikdo nedělá legraci.
Hlas, který popisoval cizí rány, si jde pro vlastní
Turnaj OKTAGON 100 začíná 29. prosince 2026 v 17.00 v Praze. Redakce MMAmag otevřela oficiální kartu turnaje a u dvojice Végh a Barnatt našla řádek, který duel odlišuje od zbytku večera: zápas je vypsaný do 98 kg podle pravidel Stand and Bang a zařazený do hlavní části programu. Oznámení zveřejnila organizace na svých sítích 25. října 2026, anglické znění příspěvku ve svém textu cituje MiddleEasy. České promo, jak ho uvádí Sport.cz, slibuje „návrat největší slovenské ikony proti muži, který vymění komentátorský mikrofon zpět za MMA rukavice“.
Barnatt témuž serveru řekl: „Zápas s ním jsem chtěl už dlouho. Patří mezi nejlepší v Evropě a je to obrovská výzva.“ Z té věty je slyšet, že Angličan si duel nevyjednal jako rozlučku s mikrofonem, ale jako test.
Co přesně formát dovoluje, karta neřeší. Vedle názvu a váhového limitu na ní nic dalšího nestojí. Popis nabídl spoluzakladatel OKTAGONu Ondřej Novotný v rozhovoru, který v březnu 2026 citoval server Sherdog: jde podle něj „v podstatě o box v malých rukavicích, také s lokty, klinčem u pletiva, ale bez takedownů a bez kopů“. Pro Végha to znamená večer bez práce na zemi. Jenže nejhlasitější varování před Barnattem nepřišlo od promotéra. Přišlo přímo z Véghova rohu.
Véghův kouč má pro fanoušky nepříjemnou větu
Hlavní trenér Attily Végha Ilja Škondrič řekl Sport.cz větu, kterou fanoušek čekající exhibici slyší nerad: „Nebude to jednoduchý soupeř, žádná dávačka. Attila se na něj musí pořádně připravit.“ Žádné promotérské hecování, žádná urážka soupeře. Jen trenér, který si posvítil na životopis muže od mikrofonu.
Druhá Škondričova věta vysvětluje, proč se jede v postoji. „Říkal jsem sice, že Attila netrénuje MMA, ale boxu se věnuje stále a má k němu blízko. Teď je to navíc disciplína, kterou preferuje,“ uvedl kouč pro stejný server. Végh totiž poslední roky tráví spíš v ringu než v kleci. V prosinci 2025 v Budapešti remizoval s maďarským boxerem Zsoltem Erdeiem, v květnu 2026 zdolal v Bratislavě na galavečeru Fight Night Challenge Ondřeje Hutníka dělenou většinou rozhodčích.
Poslední čistě MMA vystoupení má jednačtyřicetiletý Slovák z 14. června 2025, kdy na OKTAGONu 72 dokončil trilogii s Karlosem Vémolou. Pětikolovou bitvu tehdy rozhodčí jednomyslně přisoudili Vémolovi. Že Škondričova opatrnost není jen trenérská zdvořilost, ukazují čísla z profilů obou mužů. A jedno z nich má deset centimetrů.
Deset centimetrů a šest zápasů, o kterých se mlčí
|Údaj
|Attila Végh
|Luke Barnatt
|Výška
|189 cm
|199 cm
|Věk
|41 let
|38 let
|Profesionální bilance
|33–11–2
|15–10–0
Z hodnot v oficiálních profilech, které redakce MMAmag porovnala, vychází trojí rozdíl: Barnatt je o 10 cm vyšší, o 3 roky mladší a má za sebou výrazně kratší kariéru. Végh odzápasil 46 profesionálních duelů, Barnatt 25, rozdíl tedy dělá 21 zápasů. V postojovém formátu má ale delší ruka cenu, kterou počet odkroucených let nevyváží.
Druhé číslo sedí k pravidlům ještě líp. V UFC absolvoval Barnatt šest zápasů s bilancí tří výher a tří porážek a podle statistik z jeho tamního profilu zasadil 256 z celkových 317 signifikantních úderů ve stoji, tedy 81 procent. Muž, který roky komentoval cizí výměny, má vlastní ofenzivu postavenou přesně tam, kam ho stovka posílá.
Zbývá jedna položka, kterou žádný profil nepřikrášlí. Naposledy Barnatt nastoupil 13. prosince 2020 a prohrál knockoutem. Do 29. prosince 2026 mu tak pauza naroste na 6 let a 16 dní. A právě tady se nabízí otázka, proč organizace takový zápas vůbec postavila.
Proč zrovna malé rukavice a zrovna na stovce
ANALÝZA Stand and Bang není na kartě osamělá kuriozita. Kompletní program, který redakce MMAmag prošla, obsahuje dva zápasy podle tohoto formátu. Vedle Végha s Barnattem je to i duel Josefa Hály s Vladimírem Lengálem, vedený přímo jako titulový. Sport.cz k němu dodává, že jde o první titulový zápas Stand and Bang v historii organizace; oficiální karta toto prvenství neuvádí, potvrzuje jen samotný titul v sázce.
Formát ubírá zem a zjednodušuje divácký slib. Na turnaj, který se prodává jako jubilejní a stojí na konci roku, se hodí něco, co pochopí i ten, kdo MMA sleduje jednou ročně. Zároveň otevírá dveře jménům, která by do plného MMA už nešla nebo nechtěla. Véghův kouč to sám přiznává: boxu se jeho svěřenec věnuje dál a je to disciplína, kterou podle něj preferuje.
Z toho plyne jiné čtení celého zápasu. Stand and Bang přestává být pokusem a stává se stavebním kamenem karty. Végh tedy nedostal ústupek pro stárnoucí legendu, ale disciplínu, kterou organizace zavádí natrvalo. A v ní váží slavnější jméno míň než jinde. Zbývá říct, co kolem téhle výměny rolí na stovce ještě stojí.
Co na stovce stojí vedle návratu legendy
Hlavní zápas večera patří souboji o titul střední váhy mezi Polákem Krzysztofem Jotkem a Uzbekem Machmudem Muradovem; organizace ho na svém webu označuje za nejvýše postavený duel ve své historii. Druhý pás se rozdá v postojovém formátu mezi Hálou a Lengálem. Végh s Barnattem jsou na hlavní části programu, ale nejsou jeho titulovým vrcholem. Jsou jeho příběhem.
Chybí jedno jméno, které se v diskusích skloňuje nejčastěji. Oficiální kartu kontrolovala redakce MMAmag 26. října 2026 a Karlose Vémolu mezi potvrzenými zápasy nenašla; Sport.cz píše, že by se na turnaji měl představit a soupeře zatím nemá. Tři pozice na programu zůstávají neobsazené.
Až 29. prosince zhasne hlediště, zůstane anglický komentátorský stůl o jedno místo chudší. Jeho majitel bude uvnitř klece a popisovat ho bude někdo jiný. Podle Véghova vlastního kouče to nebude krátká práce.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek