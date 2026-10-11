Komentátor formule 1 na TV Nova Král dluží 12 milionů. Už pět let je v insolvenci a vykazuje jen minimální příjmy

6. března 2026 ještě TV Nova uváděla Josefa Krále jako součást komentátorského týmu pro novou sezonu formule 1 na Nova Sport. O půl roku později, začátkem října, už Král na obrazovce není. Sám oznámil „dočasné pozastavení“ svého angažmá, aby se mohl soustředit na řešení osobní situace. Tou situací je insolvence s dluhem přesahujícím 12,5 milionu korun, pětiletý splátkový kalendář, z něhož věřitelé dosud dostali zhruba 460 tisíc korun, a insolvenční správce, který místo závěrečné zprávy otevřel nové šetření. Případ je zajímavý nejen částkami, ale hlavně otázkou, kterou české oddlužení dosud neumí snadno zodpovědět: co dělat, když tržní hodnota práce dlužníka násobně převyšuje jeho oficiální výplatní pásku?
Byty na severu, dluhy na jihu
Kořeny Králových dluhů sahají do Ústeckého kraje. V chomutovských domech Kyjická a Borová vlastnila rodina Králových desítky bytových jednotek, vstupní analýza města Chomutova dokumentuje masivní koncentraci vlastnictví na těchto adresách a dlouhodobé problémy s nimi spojené. Když přestaly chodit platby za služby a fondy oprav, narostly dluhy vůči společenstvím vlastníků. SVJ Kyjická eviduje pohledávku téměř 2,7 milionu korun, SVJ Borová přes milion.
Král v roce 2021 argumentoval tím, že za problémy mohli neplatící nájemníci a výpadek příjmů z nájmů. Starší investigativa Seznam Zpráv ovšem celý model zasadila do kontextu „byznysu s chudobou“, tedy skupování levných bytů na severu Čech s minimální údržbou a maximálním výběrem nájmů. Prokázaný úmysl ve smyslu soudního závěru veřejně dostupné zdroje neobsahují. Výsledek je ale hmatatelný: celkový dluh přesahující 12,5 milionu korun a věřitelé, kteří jsou z velké části obyčejní lidé sdružení v SVJ.
Pět let oddlužení: čísla, která nesedí
O oddlužení požádal Král v roce 2020. V roce 2021 už soud pracoval s jeho měsíčním příjmem 15 850 korun a schválil pětiletý splátkový režim. Tehdejší projekce počítala s tím, že za celých pět let bude splaceno pouhých 1,35 procenta celkového dluhu. Do srpna 2026, kdy pětiletá lhůta uplynula, věřitelé obdrželi dohromady asi 460 tisíc korun, něco přes tři procenta.
Jenže vedle těchto skromných čísel existují jiná. Podle podkladů z insolvenčního spisu, které zpracoval investigativní server Page Not Found, fakturovala firma PRAGA-Export (Králův zaměstnavatel) televizi Nova za jeho komentátorskou práci loni přes milion korun. Letos do října dalších 590 tisíc. Firma CS Promo platila za Královu spolupráci na podcastu EisKing 330 tisíc ročně v předchozích dvou sezonách. Sám Král přitom v oddlužení vykazoval čistý příjem kolem 18 až 19 tisíc měsíčně, s občasnými odměnami zhruba 27 tisíc.
Rozdíl je markantní:
- Králův roční příjem v insolvenci: přibližně 228 tisíc Kč (bez odměn), maximálně kolem 324 tisíc Kč
- Fakturace PRAGA-Export jen za komentování na Nově: přes milion Kč ročně
- Fakturace za podcast EisKing: 330 tisíc Kč ročně
Samotné faktury nejsou totéž co Králova čistá mzda, firma má vlastní náklady a marži. Přesné smluvní rozdělení peněz mezi Králem, PRAGA-Exportem a odběrateli z veřejných zdrojů nelze doložit. Nestandardně ale vypadá to, že tržní hodnota Královy práce je násobně vyšší než částka, která se propisuje do jeho osobního příjmu v oddlužení.
Správce už jednou chtěl oddlužení zrušit
Pochybnosti kolem Králových výdělků nejsou jen čerstvou mediální vlnou. Insolvenční správce Michal Žižlavský navrhl zrušení oddlužení kvůli nízkým příjmům už v roce 2022. Po doplnění podkladů tehdy na návrhu netrval. Nyní, po uplynutí pětileté lhůty v srpnu 2026, ale nepřišlo automatické osvobození od zbytku dluhu. Místo toho správce otevřel nové prověřování.
Klíčová otázka nezní, kolik procent dluhu bylo splaceno. Správce podle svého vyjádření zkoumá, zda Král skutečně využil své výdělečné možnosti ve prospěch věřitelů. Soud v září 2026 vyzval firmy, aby doložily, kolik Král skutečně vydělává. TV Nova uvedla, že soudní výzvu obdržela 7. září 2026 a teprve tehdy se dozvěděla o skutečnostech, které jí dosud nebyly známy.
Výsledky šetření mohou vést dvěma směry. Buď správce doporučí osvobození od zbytku dluhu, nebo dospěje k závěru, že dlužník podstatné povinnosti oddlužení neplnil, a oddlužení bude zrušeno. I kdyby soud Královi zbytek dluhu odpustil, existuje ještě tříletá lhůta, během níž lze podle portálu gov.cz navrhnout odejmutí osvobození, pokud by se prokázalo podvodné jednání.
Co je ve hře pro věřitele
Pro společenství vlastníků z Chomutova je sázka vysoká. Pokud soud Královi zbytek dluhu odpustí, SVJ Borová z více než milionové pohledávky uvidí jen desítky tisíc korun. Zbylé neuspokojené pohledávky zaniknou. Lidé, kteří v těch domech bydlí a za služby platili, ponesou důsledky cizího dluhu.
Věřitelé přitom nejsou zcela bezmocní. Mohou soudu a správci dodávat podněty a důkazy, upozorňovat na nesoulad mezi deklarovanými příjmy a realitou. Právě to se nyní děje. Celý případ ale odhaluje systémovou slabinu českého oddlužení: zákon počítá s tím, že dlužník nesmí zatajovat příjmy a musí vynaložit maximum úsilí k uspokojení věřitelů. Nepočítá ale snadno se situací, kdy se tržní hodnota práce nepropisuje přímo do osobní výplatní pásky, protože mezi dlužníkem a odběratelem stojí prostřednická firma.
Mediální tvář versus insolvenční realita
Josef Král není anonymní dlužník. Je to bývalý závodní jezdec, hlavní testovací pilot supersportu Praga Bohema, komentátor formule 1 na celostátní televizi, muž nabízející na vlastním webu koučink a korporátní programy. Seznam Zprávy ho zastihly u vily zapsané na majitele PRAGA-Exportu. Nic z toho samo o sobě nedokazuje zatajení příjmů. Ale právě tento kontrast, mediálně viditelný expert s insolvenčně bagatelním příjmem, je důvodem, proč správce Žižlavský nekývl na automatické uzavření případu.
Královo „dočasné přerušení“ na Nově zatím nemá definitivní tečku. Insolvence formálně běží dál, šetření pokračuje a věřitelé čekají. Na odpověď, zda pět let minimálních splátek bylo skutečně maximum možného, nebo jen zlomek toho, co mohl Král splácet, teď musí odpovědět soud.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný