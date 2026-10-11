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Komentátor formule 1 na TV Nova Král dluží 12 milionů. Už pět let je v insolvenci a vykazuje jen minimální příjmy

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Závodník a televizní komentátor Josef Král přiznává v oddlužení příjem kolem 18 tisíc měsíčně. Za jeho práci ale firmy fakturují přes milion ročně.
Komentátor formule 1 na TV Nova Král dluží 12 milionů. Už pět let je v insolvenci a vykazuje jen minimální příjmy

Komentátor formule 1 na TV Nova Král dluží 12 milionů. Už pět let je v insolvenci a vykazuje jen minimální příjmy

Zdroj: Britcar Endurance Championship
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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