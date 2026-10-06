Komedie na účet Trenčína. Hokejista s 329 zápasy v NHL ukončil kariéru a za pár dní podepsal u dvou nových klubů

V pondělí 29. září 2025 v 18:00 zveřejnila Dukla Trenčín zprávu, jakou kluby píšou nerady, ale s pochopením: kanadský útočník Ryan Spooner končí profesionální kariéru, protože už nezvládá odloučení od rodiny. Ve středu dopoledne psalo místní rádio z Ontaria, že bývalý hráč NHL posílil Arnprior Rivermen. Odpoledne přidala oficiální oznámení i liga LNAH, tentokrát o podpisu v Manotick Mariners. Dva kalendářní dny, dva nové dresy a jeden slovenský klub, který svou posilu vyprovodil se slovy o respektu. Spooner se do špičkového hokeje nevrátil, jen přesídlil na led za domem. Načasování ale stačilo, aby z pochopitelného odchodu vznikla epizoda, kterou slovenská média označila za komedii na účet Trenčína.
Velké jméno na pět zápasů
Dukla Spoonera nezískala náhodou. Podle ředitele Branka Radivojeviče proběhl první kontakt už v květnu a podpis 2. září klub prezentoval jako poslední legionářskou posilu a potenciálního lídra ofenzivy. Bylo čím se chlubit. Rodák z Ottawy prošel Bostonem, newyorskými Rangers, Edmontonem a Vancouverem. Hrál také KHL a švýcarskou ligu.
Počet startů v NHL vyžaduje drobné upřesnění. Dukla, LNAH i databáze EliteProspects uvádějí 325 zápasů v základní části NHL a 167 bodů. Další čtyři utkání přidalo play-off, celkem jde tedy o 329 startů v nejlepší lize světa.
Na Slovensku přitom Spooner zklamáním nebyl. V pěti zápasech nasbíral gól a tři asistence, tedy 0,8 bodu na utkání. Na hráče, který se teprve rozkoukával v nové soutěži, slušná bilance. Po pátém zápase přišel konec.
Časová osa, která se nedá přehlédnout
Klubová verze z 29. září byla civilní a lidská. Spooner podle oficiální zprávy HK Dukla Trenčín po letech mimo domov těžce nesl odloučení od rodiny a chtěl se vrátit domů. Radivojevič mluvil o respektu k rozhodnutí a dodal, že se v kádru uvolnilo místo, na které klub bude hledat náhradu.
Pak se události seřadily takto:
|Datum
|Co se stalo
|2. 9. 2025
|Spooner podepisuje v Trenčíně
|29. 9. 2025, 18:00
|Dukla oznamuje konec jeho kariéry
|1. 10. 2025, 10:57
|Arnprior Today píše o podpisu u Arnprior Rivermen
|1. 10. 2025, 14:35
|LNAH oznamuje podpis v Manotick Mariners
|2. 10. 2025
|Manotick hraje první zápas sezony LNAH
Od tiskové zprávy o konci kariéry k prvnímu zámořskému podpisu uběhlo méně než 41 hodin. Podle oznámení LNAH si ho navíc Manotick vybral už v letním draftu ligy, v desátém kole jako celkově osmdesátého hráče. Nápad tedy nevznikl až v odletové hale.
Druhá stopa vede do Arnprioru. Podpis tam popsalo místní rádio 107,7 WOW FM s odkazem na facebookový profil klubu a EliteProspects k 1. říjnu eviduje přestupy do obou týmů. Oficiální vysvětlení, zda jde o dvě plnohodnotné smlouvy, o práva v různých soutěžích, nebo o administrativní souběh, jsme zatím nedohledali. Stejně tak není jisté, za koho Spooner skutečně nastoupí jako první. Manotick ho ohlásil pro novou sezonu, databázový profil ho momentálně vede u Arnprioru.
Vyhořel z profesionálního hokeje, ne z hokeje
Ostřejší tón zazněl až v rozhovoru Radivojeviče pro Denník Šport, který převzal web Hetrik. Spooner byl podle něj „vyhořelý“ a nechtěl už mít nic společného s profesionálním hokejem. Ředitel zároveň uvedl, že si hráč od klubu nevzal ani cent, omluvil se a že klub měl smluvně ošetřeno, že jinde hrát nemůže. Text smlouvy ovšem není veřejný a o pokutě, disciplinárním řízení či formálním sporu zatím nic nevíme.
Klíč k celé zápletce leží podle nás na mapě. Manotick i Arnprior jsou ontarijská městečka v okolí Ottawy, kde Spooner podle televize TA3 žije. Manotick Mariners jsou v quebecké LNAH nováčkem, do ligy se přesunuli po titulu v NPHL. Arnprior hraje NPHL, tedy kanadský seniorský hokej. Řeč je o soutěžích, kde se na zápasy jezdí autem a po utkání se spí doma. Na 36zápasový program LNAH se nedá dívat stejně jako na evropské angažmá s tréninky každý den, cestováním po celé zemi a rodinou za oceánem.
Podle tohoto výkladu Spooner nelhal, když mluvil o rodině, jen vynechal podstatnou část věty. Neskončil s hokejem, skončil s hokejem daleko od domova. Pro Trenčín je to ale slabá útěcha. Na veřejnosti z jeho zprávy o konci kariéry zbyla jen první polovina a druhou dopsala kanadská liga o dva dny později.
Návraty z důchodu znají i slovenské kluby
Dukla nemusí hledat daleko, aby věděla, že oznámený konec kariéry nemusí být definitivní. Kaspars Daugaviņš 25. listopadu 2024 jako hráč Michalovců nečekaně ohlásil konec kariéry, v květnu 2025 už ale hrál za Lotyšsko na mistrovství světa a v rozhovorech vysvětloval, proč se k hokeji vrátil.
Rozdíl je v tempu. Lotyšskému kapitánovi trval obrat měsíce a vedl přes reprezentaci, Spoonerovi stačily necelé dva dny a jeho cesta vedla přes dva kluby najednou. U Daugaviņše šlo o změnu názoru. U Spoonera to celé spíš vypadá na předem připravenou cestu, o které Trenčín neměl tušení. Klub ho přitom veřejně neoznačil za podvodníka.
Pro fanoušky v Manoticku a Arnprioru je to radostná zpráva. Domácí kluk s minulostí v NHL a KHL dorazil přesně ve chvíli, kdy začíná sezona, a pro nováčka LNAH je to marketingový dárek. V Trenčíně mezitím hledají náhradu na místo, které se „uvolnilo“. Spooner možná opravdu vyhořel, jen ne natolik, aby si u Ottawy nezabalil výstroj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka