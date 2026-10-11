Komedie Chyť mě, když to dokážeš je inspirována reálným podvodníkem. Agentovi ale na Vánoce raději nevolal

Chyť mě, když to dokážeš, FOTO: © 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima Chyť mě, když to dokážeš, FOTO: © 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima Chyť mě, když to dokážeš, FOTO: © 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima Chyť mě, když to dokážeš, FOTO: © 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima Chyť mě, když to dokážeš, FOTO: © 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima Chyť mě, když to dokážeš, FOTO: © 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima
Krimi komedie Chyť mě, když to dokážeš z roku 2002 představuje mistra převleků a padělatele šeků. Vytrvalého agenta FBI v ní měl původně hrát James Gandolfini. Natáčení se ale neplánovaně zdrželo a herec musel roli opustit kvůli práci na seriálu Rodina Sopránů. Falešný pilot na útěku před zákonem
Šestnáctiletý Frank Abagnale mladší utíká z domova po rozvodu svých rodičů. Aby se uživil, začne falšovat šeky a díky své drzosti pronikne do profesí, na které nemá žádné vzdělání. Postupně vystupuje jako pilot velké letecké společnosti, dětský lékař i právník. Mladíka s tváří Leonarda DiCapria začne po celém světě pronásledovat agent FBI Carl Hanratty, kterého ztvárnil Tom Hanks. Strážce zákona se snaží za každou cenu dopadnout pachatele, jenž svými podvody získal miliony dolarů.
Postava agenta Hanrattyho vychází ze skutečného vyšetřovatele Joea Shea. Režisér Steven Spielberg zpočátku s nabídkou této role pro Toma Hankse váhal, protože předpokládal, že umělec nebude mít zájem o vedlejší part. Hanks ho ale vyvedl z omylu s tím, že na velikosti dobré role nezáleží. Nahradil tak Jamese Gandolfiniho, jenž musel projekt opustit poté, co zdržení produkce začalo kolidovat s jeho natáčením Rodiny Sopránů.
Dlouhé přípravy a stovky natáčecích míst
Cesta příběhu na filmové plátno trvala desítky let. Už v roce 1981 filmaři oznámili, že se chystají látku zfilmovat a do hlavní role počítali s Dustinem Hoffmanem. Když se projektu ujal Steven Spielberg, jeho původní volbou pro postavu Franka byl naopak Johnny Depp. Samotné natáčení nakonec probíhalo velmi rychlým tempem. Štáb strávil na place dvaapadesát dní a vystřídal při tom 157 různých lokací ve Spojených státech a v Kanadě.
Tvůrci zaměstnali zhruba 130 herců v drobných rolích a přes tři tisíce komparzistů. Pouze Leonardo DiCaprio během práce vystřídal rovnou stovku různých kostýmů. Své scény zde naopak velmi rychle zvládla herečka Jennifer Garner, která vše natočila během jediného dne.
Natáčení ve školních třídách probíhalo na McKinley School v kalifornské Pasadeně. Filmaři po skončení práce zanechali na místě filmové rekvizity, které škola vesele využívala. O půl roku později se ale k překvapení vedení štáb vrátil a veškeré vybavení si odvezl. Do amerických kin pak hotový snímek putoval pod krycím názvem The Doctor.
Vymyšlené volání a mokré silnice
Řada filmových událostí se výrazně liší od reality. Skutečný Frank nebyl jedináček, vyrůstal se třemi sourozenci a jeho matka se po rozvodu už nikdy znovu neprovdala. Z letadla navíc neutekl přes toaletu, ale proklouzl ven palubní kuchyňkou. Filmový Frank pravidelně telefonuje agentovi FBI o vánočních svátcích, což skutečný podvodník popřel s logickým odůvodněním, že vyšetřovatelům rozhodně nechtěl prozradit své místo pobytu. Mnoho jeho slavných podvodů se navíc ukázalo jako silně zveličených nebo zcela smyšlených, což odhalila až postupná digitalizace záznamů.
Smyšlená je také postava otce, který se v příběhu prezentuje jako drobný podvodník. Ve skutečnosti byl Frank starší čestný muž a stal se úplně první obětí svého syna, když mladík provedl sérii nákupů na jeho kreditní kartu. Filmaři v obraze upravovali i běžnou realitu všedního dne. Všechny silnice a betonové plochy jsou v každém záběru mokré, přestože se děj odehrává za slunečného počasí. Suché silnice působí na kameru špinavě a hrubě, tvůrci je proto před klapkou polévali vodou.
Do komedie se ukryl i drobný vzkaz pro pozorné diváky. Na tabuli, kam si agent Hanratty na konci příběhu zapisuje poznámky, stojí ve spodní části malý nápis odkazující na to, že jde o čtvrtý společný projekt Stevena Spielberga a Toma Hankse. Krimi komedii Chyť mě, když to dokážeš odvysílá Prima MAX v neděli 11. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).