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Komedie Chyť mě, když to dokážeš je inspirována reálným podvodníkem. Agentovi ale na Vánoce raději nevolal

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Komedie Chyť mě, když to dokážeš přinesla změnu obsazení, kdy Jamese Gandolfiniho nahradil Tom Hanks. Skutečný podvodník přitom FBI o Vánocích nevolal.
Chyť mě, když to dokážeš

Chyť mě, když to dokážeš

Zdroj: FOTO:© 2002 Dreamworks Pictures, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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