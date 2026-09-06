Komáři se vyhýbají zahradám, kde roste jedna nenápadná rostlina. Její vůně je pro ně nesnesitelná a pro vás příjemná

Jenže existuje aromatická travina, jejíž silice komáry prokazatelně dezorientují, a lidem přitom voní. Americká agentura EPA eviduje citronelový olej jako biopesticidní látku od roku 1965. Žádná módní novinka jedné sezóny. Aby ale květináč na terase skutečně fungoval jako voňavý štít, musíte splnit několik podmínek, které se v běžných radách často ztrácejí.
Pravá citronella vs. citronová tráva: záměna, která stojí za pozornost
V českých e-shopech a zahradnictvích narazíte pod označením „citronela“ nebo „citronová tráva“ nejčastěji na druhy Cymbopogon citratus a Cymbopogon flexuosus, kuchyňské traviny oblíbené v asijské kuchyni. Pravá citronelová tráva, tedy Cymbopogon nardus, je odlišný druh. Právě ten obsahuje nejvyšší podíl citronellalu a geraniolu, dvou látek, které cornellský profil popisuje jako klíčové pro repelentní účinek.
Rozdíl v dostupnosti je markantní. Živou sazenici C. nardus v tuzemské nabídce prakticky nenajdete. Osivo pravé citronelly nabízí například specializovaný e-shop kupsicaj.cz za přibližně 45 Kč za padesát semen. Hotové sazenice příbuzných druhů se pohybují od 99 Kč (Zahradnictví KRUH) po 199 Kč (Garlo/FLOS). Pokud chcete maximální repelentní potenciál, vyplatí se cíleně hledat botanický název Cymbopogon nardus a příbuzné druhy brát jako dekorativní doplněk.
Čtyři strategická místa, kam květináče umístit
Jeden osamocený hrnec v koutě terasy komáry nezastaví. Studie z University of Georgia i Iowa State University shodně upozorňují, že účinek závisí na soustředění aromatických rostlin do zón, kde se lidé skutečně zdržují. Cílem je vytvořit lokální pachovou clonu tam, kde komáři hledají svou kořist podle vydechovaného CO₂ a tělesného tepla.
Čtyři pozice, které dávají největší smysl:
- Kolem jídelního stolu a křesel: dvě až tři větší nádoby rozmístěné po obvodu pobytové zóny vytvoří nejhustší aromatický polštář.
- Po stranách dveří na terasu či balkon: přesně v místě, kudy komáři pronikají dovnitř.
- Podél oken, která v létě otevíráte: truhlík na parapetu funguje jako první linie obrany.
- Do vyhřátého závětrného rohu u zdi nebo zábradlí: teplo uvolňuje silice intenzivněji a závětří brání jejich rychlému rozptýlení.
Pro běžnou terasu o rozloze osm až dvanáct metrů čtverečních doporučujeme začít se dvěma až čtyřmi nádobami o průměru alespoň 25–35 centimetrů. Jeden malý květináč v rohu prostě nestačí.
Proč vůně funguje lokálně a jak ji posílit
Citronellal, hlavní repelentní složka oleje, má ve vzduchu poločas rozpadu pouhých zhruba třicet minut. Na otevřené, větrné terase se silice rozptýlí ještě rychleji. Proto je závětří tak důležité a proto jeden květináč nikdy nevytvoří neprodyšnou bariéru přes celý pozemek.
Vědecky je mechanismus popsaný poměrně detailně. Studie na komárech druhu Anopheles gambiae prokázala, že citronellal se váže na specifické čichové proteiny a receptory hmyzu, konkrétně AgamOBP4 a AgamORC7. Výsledkem je dvojí efekt: narušení orientace a současně averzní úhybná reakce. Komár vůni nejen „necítí rád“, ale ztrácí schopnost přesně lokalizovat zdroj CO₂.
Zásadní detail, který většina rad opomíjí: samotné stání květináče na terase uvolňuje silice jen slabě. Iowa State University výslovně uvádí, že teprve narušení listů (rozmačkání, otření, zastřižení) výrazně zvýší koncentraci vonných látek v okolním vzduchu. Průběžné zastřihování starších listů tedy plní dvojí roli: podporuje růst nových, aromatičtějších výhonů a zároveň okamžitě zesiluje pachovou clonu.
Péče přes léto a přezimování v českých podmínkách
Citronelová tráva pochází z tropů a české zimy venku nepřežije. Praktický režim pro jednu sezónu vypadá takto:
- Ven po polovině května, jakmile nehrozí noční mrazíky.
- Stanoviště: co nejslunnější, teplé, ideálně chráněné před silným prouděním vzduchu.
- Substrát: propustný, ale živinami bohatý, s drenážní vrstvou na dně nádoby.
- Zálivka: pravidelná, bez přemokření; kořeny nesnášejí stojatou vodu.
- Přihnojování: jednou za dva až tři týdny univerzálním hnojivem.
- Před prvním mrazem přenést do světlé místnosti s teplotou kolem 10–15 °C a omezit zálivku.
Na slunném balkonu v paneláku rostlina prospívá stejně dobře jako na zahradě. Účinek ovšem zůstává vázaný na bezprostřední okolí truhlíku; celý dům nevoní.
Voňavý štít ano, ale v kombinaci s dalšími opatřeními
Systematický přehled jedenácti studií publikovaný v Tropical Medicine & International Health ukázal, že citronelové přípravky bez zesilujících příměsí chránily proti komárům rodu Aedes výrazně kratší dobu než přípravky s DEET. Arizonská univerzita uvádí u registrovaných citronelových repelentů ochranu kolem dvaceti minut. Elektrické odpařovače s metofluthrinem nebo allethrinem nabízejí podle téhož zdroje podstatně delší a spolehlivější krytí.
Citronelová tráva v květináči proto dává největší smysl jako součást širší strategie:
- Odstranit stojatou vodu v okolí: podmáčené misky, staré pneumatiky, ucpané okapy.
- Osadit okna a dveře sítěmi proti hmyzu.
- Na exponovanou pokožku aplikovat registrovaný repelent, zejména při delším pobytu venku za soumraku.
- Květináče s citronellou rozmístit do čtyř klíčových pozic jako doplňkovou pachovou bariéru.
Tři až čtyři nádoby s pravou citronellou kolem večerního posezení, čerstvě zastřižené listy a závětří za zády: to je recept, který z obyčejné terasy udělá místo, kam se komáři vydají méně ochotně.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák