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Komár si oběť nevybírá náhodně. Studie ukazují, že antigen na povrchu červených krvinek rozhoduje o tom, koho bodne první

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Tři studie z let 1974, 2004 a 2019 docházejí k podobnému závěru: samice komárů častěji míří na lidi s krevní skupinou 0, nejzřetelněji ve srovnání se skupinou A.
Komár si oběť nevybírá náhodně. Studie ukazují, že antigen na povrchu červených krvinek rozhoduje o tom, koho bodne první

Komár si oběť nevybírá náhodně. Studie ukazují, že antigen na povrchu červených krvinek rozhoduje o tom, koho bodne první

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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