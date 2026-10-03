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Kolumbijce Mónice Solano se v ringu nedaří, v bikinách boduje. Na Instagramu ji sleduje přes 100 tisíc lidí

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Mónica Liliana Solano Henao se mezi profesionálními boxerkami pohybuje už deset let, do boxerských žebříčků se ale výrazněji nezapsala. Pozornost jí přinášejí hlavně fotky, na kterých sportovní image doplňuje výrazná postava a modeling.
Kolumbijce Mónice Solano se v ringu nedaří, v bikinách boduje. Na Instagramu ji sleduje přes 100 tisíc lidí

Kolumbijce Mónice Solano se v ringu nedaří, v bikinách boduje. Na Instagramu ji sleduje přes 100 tisíc lidí

Zdroj: Foto: Corporalen - licence Public domain
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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