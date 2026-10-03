Kolumbijce Mónice Solano se v ringu nedaří, v bikinách boduje. Na Instagramu ji sleduje přes 100 tisíc lidí

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Kolumbijce Mónice Solano se v ringu nedaří, v bikinách boduje. Na Instagramu ji sleduje přes 100 tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mónica Liliana Solano Henao se mezi profesionálními boxerkami pohybuje už deset let, do boxerských žebříčků se ale výrazněji nezapsala. Pozornost jí přinášejí hlavně fotky, na kterých sportovní image doplňuje výrazná postava a modeling.
Kolumbijce Mónice Solano se v ringu nedaří, v bikinách boduje. Na Instagramu ji sleduje přes 100 tisíc lidíZdroj: Foto: Corporalen - licence Public domain
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 03.10.2026 17:55
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