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Kolová lázeň změní domácí hranolky k nepoznání. Cukr karamelizuje povrch, budou jako z fastfoodu

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Cola dodá syrovým hranolkům cukr a kyselinu. Po půlhodinové lázni a škrobovém poprašku zezlátnou rychleji a obalí se křupavější kůrkou.
Kolová lázeň změní domácí hranolky k nepoznání. Cukr karamelizuje povrch, budou jako z fastfoodu

Kolová lázeň změní domácí hranolky k nepoznání. Cukr karamelizuje povrch, budou jako z fastfoodu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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