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Kolouchové kamarád Trávníček popsal drama na Manáslu. Přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu a začal boj o přežití

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V noci z 19. na 20. září 2026 napadlo v horních táborech Manáslu čtyřicet centimetrů sněhu. Jan „Honza Tráva“ Trávníček zavelel k okamžitému sestupu.
Kolouchové kamarád Trávníček popsal drama na Manáslu. Přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu a začal boj o přežití

Kolouchové kamarád Trávníček popsal drama na Manáslu. Přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu a začal boj o přežití

Zdroj: Patrikschober/ CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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